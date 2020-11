MÉS pide acuerdos con el "espectro de la izquierda" para los Presupuestos autonómicos y reitera que "con Bauzá no"

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha explicado este lunes que su formación tiene como prioridad llegar a acuerdos con grupos del "espectro de la izquierda" para sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2021, concretamente con MÉS per Menorca y Gent per Formentera.