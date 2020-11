Zapico (IU) pide al Principado mayor control del cumplimiento de las cuarentenas en positivos y contactos estrechos

"Estamos seguros de que no hay un control efectivo sobre la movilidad y el cumplimiento de las restricciones, ni tampoco lo hay sobre el cumplimiento de las cuarentenas por parte de los positivos y eso es muy peligroso", ha manifestado el diputado de IU,

Lo ha hecho en sede parlamentaria, en la comisión de Salud en la que ha preguntado al consejero del ramo, Pablo Fernández, sobre qué mecanismos se han articulado para garantizar el aislamiento o confinamiento domiciliario de positivos asintomáticos o contactos de positivos.

Zapico ha insistido en que se deben intensificar las medidas de control porque además el Gobierna cuanta con mecanismos legales suficientes a su alcance. "No se puede permitir gente positiva por la calle", ha insistido el diputado de IU que además ha pedido mayor coordinación con los Ayuntamientos y con la delegación de Gobierno, para que este tipo de situaciones no pueden seguir dándose.

El consejero por su parte ha recordado que para cumplir los aislamientos de la cuarentena se ha aprobado un decreto en el que así se establece de manera obligatoria y ha defendido que existe una coordinación estrecha entre salud, Ayuntamientos y la Delegación y cuando se encuentran casos de personas que se niegan a cumplir esos plazos o cuando hay confinados a los que es imposible controlar de manera telefónica.

No obstante ha indicado que recoge las sugerencias de IU y se va a reforzar y tratar de incrementar el control del cumplimiento de las cuarentenas. En este sentido ha vuelto a apelar a la responsabilidad de toda la ciudadanía. "No hay que hacer la cuarentena porque sea obligatoria, hay que hacerla para no poner en riesgo la salud de los demás y ese es el objetivo principal", ha dicho.