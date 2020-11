Cvirus.- Les grans superfícies valencianes inverteixen 15 milions per a garantir la seguretat davant la Covid-19

En aquest sentit, Joaquín Cerveró, portaveu d'ANGED a la Comunitat Valenciana, ha ressaltat que "el Black Friday ha posat de manifest l'eficàcia de les mesures implantades, compatibilitzant l'increment d'afluència amb el compliment estricte de les mesures higiènic sanitàries exigides".

Així mateix, ha assenyalat que "l'inici anticipat de la promoció ha afavorit una visita mes escalonada a les botigues, evitant les aglomeracions d'altres anys".

En el conjunt del país, les empreses associades a ANGED han invertit ja més de 140 milions d'euros des de l'inici de la pandèmia per a garantir la seguretat en les botigues per a empleats i clients.

Aquest compromís inclou, entre altres qüestions: els materials de seguretat i protecció; la inversió en costos de personal; inversió en manteniment i climatització segura; costos sanitaris; auditories de seguretat; reforç d'equips de neteja i seguretat en els centres; així com campanyes de formació, comunicació i sensibilització per a empleats i clients.

Des d'ANGED defenen que "aquestes mesures estan demostrant la seua eficàcia" ja que, segons dades del Ministeri de Sanitat, el comerç únicament concentra el 0,8% dels casos per Covid en l'àmbit laboral des de la desescalada de juny. "Si les botigues són segures per als nostres empleats, que atenen el públic diàriament, són segures per als consumidors", insisteixen.

Per aquest motiu, l'associació considera que "el tancament de botigues en algunes CA no es justifica des d'un punt de vista tècnic", ja que "els grans establiments garanteixen una gestió de riscos rigorosa i efectiva".