Els hotels valencians estudien accions legals per a reclamar impostos i taxes del període d'inactivitat

Davant aquesta situació, els hotels valencians estudien emprendre accions legals per a reclamar els impostos i taxes pagats corresponents al període d'inactivitat.

"Mentre la indústria hotelera travessa una de les situacions més crítiques de la seua història" arran de la pandèmia, "l'equip que governa l'ajuntament de la ciutat no només no ha revisat o reduït les taxes i impostos municipals, i tampoc ha contemplat cap compensació o bonificació, sinó que ha procedit a incrementar els principals tributs durant aquest 2020", lamenta Hosbec en un comunicat.

Després de diverses "reunions infructuoses" amb representants del consistori, alguns dels establiments d'HOSBECValencia han iniciat accions legals per a reclamar els impostos i taxes pagades durant un període en el qual han estat completament sense activitat. I la resta d'empreses estan estudiant iniciar aquest tipus de reclamacions davant la "sorpresa" de rebre liquidacions d'impostos amb un cost un 20% superior al del passat any, explica el comunicat.

Impostos com l'IBI s'ha incrementat en un 12,51% el 2020, suposant per a un establiment mitjà una despesa de 149.132,21 euros, davant dels 131.940,07 euros del 2019. L'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), per la seua banda, ha pujat més d'un 20%.

Tot açò "en un any que pot qualificar-se com el pitjor de la història per a l'hoteleria valenciana", en el qual la continuïtat i viabilitat de molts dels establiments "penja d'un fil", avisa Hosbec.

Com a dada de referència, a més del tancament total durant el període de confinament, a data 17 de novembre hi havia únicament un 62,3% de les places obertes a València, amb prop d'un 40% dels hotels de la ciutat tancats, segons dades de Turisme Comunitat Valenciana.

Mentre altres subsectors del turisme sí han rebut algunes ajudes, el sector hoteler no ha trobat "cap suport per part de l'Ajuntament", quan en altres ciutats espanyoles s'han aplicat reduccions d'impostos o bonificacions, lamenta la patronal hotelera.