Ana Rosa, contra Illa tras rechazar hacer test de antígenos en las farmacias: "Si viene de Madrid no está por la labor"

La presentadora Ana Rosa Quintana ha anunciado este lunes en su programa la intención de la Comunidad de Madrid de hacer test de antígenos en las farmacias. Madrid propone que todo aquel que no presente síntomas compatibles con el Covid-19 pueda hacerse esta prueba de manera voluntaria sin necesidad de acudir a un centro médico.

El ministro de Sanidad ha apelado a la prudencia a la hora de realizar los test de antígenos en farmacias, poniendo como ejemplo el caso de Galicia. "En Galicia hicieron una prueba piloto en farmacias y no han seguido. Yo sería muy prudente, los equipos técnicos no lo acaban de ver", aseguró Salvador Illa la semana pasada.

Sobre estas declaraciones la presentadora Ana Rosa Quintana no ha tardado en pronunciarse y defender la propuesta de la Comunidad de Madrid. "Yo creo que Illa ha dicho: 'Uy en Galicia lo han dejado de hacer...' No lo veo yo muy por la labor", ha comentado la conductora del programa. "No, no está muy por la labor", ha respondido una reportera del magazine matutino.

"Si viene de Madrid, es normal que no esté por la labor", ha sentenciado contundente Quintana. Mariate Díez se ha echado a reír con el comentario de la comunicadora de Telecinco, justo antes de explicar los protocolos a seguir si se realizaran test de antígenos en las farmacias.

Madrid ha anunciado que alrededor de 500 farmacias podrán hacer estos test serológicos de manera voluntaria. Los pacientes podrán acudir a hacerse la prueba, o bien con receta médica, cuyo coste será subsanado por la administración, o bien de forma voluntaria, siendo cada usuario el responsable de pagar la prueba.