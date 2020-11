Localitzen un xiquet de 5 anys sol en el portal de sa casa a Xest després d'anar-se'n els seus pares al treball

Segons ha pogut saber Europa Press, l'incident va tindre lloc divendres passat. Van ser uns veïns els que van descobrir el xiquet en el portal de la vivenda, en pijama i plorant, i van alertar a la Policia.

El menor estava a soles a casa i, com a conseqüència de la forta tempestat, se'n va anar la llum. Al xiquet li va entrar por i va decidir eixir de casa en busca dels seus pares.

En arribar la Policia al lloc indicat, es van trobar amb el xiquet que no parava de preguntar pels seus progenitors. També va manifestar que tenia molt mal de cap i d'estómac. En eixe moment, els agents van tractar de localitzar la seua família, però el menor solament sabia el nom de pila de la mare. Els veïns tampoc els coneixien.

Així, van traslladar el xiquet fins a l'ambulatori perquè li practicaren una exploració i, després d'açò, se'l van portar a les dependències policials. Una vegada allí, li van comprar menjar i unes pintures perquè estiguera distret.

Els policies van començar aleshores a cridar a tots els col·legis de Xest i van localitzar un centre que va assegurar que el xiquet era alumne seu i que no havia acudit eixe dia a les instal·lacions. Així, van aconseguir esbrinar la identitat dels pares i es van posar en contacte amb la mare.

Moments després es va personar en les dependències policials per a arreplegar al seu fill. En eixe moment va comentar que el xiquet s'hi havia posat malalt i no ho podien portar al col·legi, però el seu marit se'n va anar a treballar a les 12 i ella no tornava fins a les 14.30 hores, i en eixe període de temps suposadament no hi havia ningú al seu càrrec.

La Policia va obrir diligències per un presumpte delicte d'abandó de menor i va traslladar l'assumpte tant a la Fiscalia de Menors com als servicis socials de Xest.