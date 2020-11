Bancs de boira matinals aquest dilluns a la Comunitat Valenciana i temperatures de fins a 19º

Per a aquesta jornada hi haurà intervals nuvolosos en la mitat sud de l'autonomia i, en la resta, cel poc nuvolós amb núvols alts. En el litoral d'Alacant no es descarten plugims o pluges febles, disperses i ocasionals.

Les temperatures no experimentaran canvis. Així, la província d'Alacant preveu una mínima de 12º i una màxima de 19; la de Castelló, de 8 i 18º; i la província de València, una mínima de 10º i una màxima de 18.

El nivell de preemergència per risc d'incendis forestals és baix-mitjà en tota la Comunitat, ha indicat el '112 Comunitat Valenciana'.