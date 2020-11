El Govern anunciará esta semana las restricciones para celebrar la Navidad

El Govern anunciará esta semana las recomendaciones para Navidad, que ha dicho que seguramente serán de máximo 10 personas de dos o tres burbujas distintas. Por otro lado, se ha mostrado optimista con el paso a la segunda fase del plan de reapertura el próximo lunes y ha asegurado que se anunciará entre este miércoles y este jueves si esto es así y en qué condiciones.

El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, ha reconocido que los niños de hasta 14 años "podrían no contar" en la limitación de 10 personas para Navidad. En declaraciones a Ràdio4 y La2, ha dicho que esto "está sobre la mesa" pero que no se quiere "dar una imagen de mucha apertura" y se acabará de decidir entre hoy y mañana para llevarlo al Procicat.

Sobre los niños, Argimon ha apuntado que "no son grandes contagiadores y posiblemente no tendrían que contar, podrían no contar". A continuación ha dicho que hay que buscar el "balance" para evitar que una medida de este tipo se malinterprete como una apertura que, hoy por hoy, no es recomendable.

A pesar de reconocer el bajo poder contagiador de los menores, el secretario ha descartado retirar la mascarilla en las aulas hoy por hoy. Lo ha justificado asegurando que el virus "entra claramente por la comunidad" y que hace falta "cierta protección entre los diferentes niños". Aun así, ha reconocido que "sería uno de los mejores hitos" poder retirarla "a lo largo del curso" y ha hecho referencia explícita al tercer trimestre.

Tests de antígenos en las farmacias

Argimon ha afirmado también que no tiene "ningún inconveniente" en que las farmacias puedan hacer tests de antígenos, pero ha alertado que solo son seguros en aquellas que tengan grandes instalaciones, puesto que la prueba puede comportar que se desprendan aerosoles y esto supone un riesgo en los pequeños establecimientos.

El secretario también ha alertado de que hacernos tests de antígenos por nuestra cuenta para celebrar los encuentros navideños podría dar una "falsa seguridad" y ha afirmado que, bajo todos los conceptos, se tiene que mantener una "cierta seguridad". El secretario ha pedido que se cumplan las recomendaciones que anunciará el Govern para las fiestas, que serán bastante "estrictas".

Mejorar el sistema de rastreo

Argimon ha defendido que ha mejorado el sistema de rastreo, a pesar de que ha reconocido que "todavía tiene mucho que mejorar". En este sentido, ha dicho que una de los aspectos a mejorar es la coordinación entre las diferentes fases del sistema y ha asegurado que "no es un problema de efectivos".

Además, se ha mostrado optimista con que la vacunación tiene que suponer un cambio en la pandemia y ha asegurado que no se alterará el orden establecido en el plan de vacunación que acabe saliendo adelante.

Por último, ha afirmado que las filtraciones "claramente no son buenas" y no ayudan en la gestión de la pandemia. "No tengo ni idea, no sé ni quien lo filtró y no pierdo el tiempo con esto porque tengo muchos problemas en qué pensar", ha respondido al ser preguntado sobre lasfiltraciones del plan de reapertura.