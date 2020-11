Pilar Rubio comparte lo que pasa cuando sus hijos la ayudan a poner el árbol de Navidad

Se acercan las Navidades y el que más y el que menos ya ha puesto o está planeando poner el árbol tan característico en estas fechas.

También, cómo no, los celebrities, que hacen partícipes a sus seguidores de sus ideas e innovaciones cada año.

En el caso de Pilar Rubio, según cuenta ella misma en su cuenta de Instagram, acaba de hacerlo. Y, para ello, ha contado con la inestimable ayuda de un decorador.

También suele contar con la ayuda de los hijos que tiene con el futbolista Sergio Ramos, aunque no todo lo que ella quisiera. Eso es lo que ha compartido la colaboradora de El hormiguero cuando ha hablado de poner un segundo árbol.

"Dentro de unos días montaré otro con los niños como todos los años. Aunque os confieso una cosa, no se si solo me pasa a mi... mis hijos empiezan a montarlo conmigo con mucha ilusión y a los diez minutos me quedo yo sola porque se aburren... todos los años igual... 🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️🤷🏻♀️.

Una 'faena' que es más anécdota que otra cosa y que ha despertado la empatía de sus seguidores, que comparten también lo que pasa cuando sus hijos montan el árbol en sus casa. Y no es algo muy diferente que en la de los Ramos Rubio.