Casado revela que llamó a Sánchez y el presidente no le ha devuelto la llamada: "Eso no pasa en ningún país del mundo"

Cinco semanas. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Pablo Casado telefoneó a Pedro Sánchez. Y ahí se quedó el asunto. "Que el presidente del Gobierno no devuelva la llamada al líder de la oposición en más de un mes, es algo que no se entiende en ningún país del mundo", expresó el líder del PP antes de criticar la gestión del Ejecutivo durante la segunda ola de la pandemia. "Pedimos que el criterio sea científico pero de verdad. El Gobierno lleva hablando de un comité de expertos desde hace 8 meses y, sin embargo, ha tenido que reconocer por escrito que no existía", aseguró Casado.

En una entrevista en Antena 3, el presidente de los populares comentó que la ley exige que sea el Gobierno central quien tiene que estar "liderando la gestión de la pandemia". Pero eso, dicen en Génova, no pasa: "Sánchez lleva desde julio sin dar la cara, y eso es una cobardía y una irresponsabilidad". Y es que para Casado, el presidente del Ejecutivo está pasando la pelota a las comunidades autónomas.

También tuvo tiempo Pablo Casado de referirse a los acuerdos del Gobierno de coalición. "Sánchez ha decidido sus socios y prefiere a Bildu y ERC antes que al Partido Popular, y esto le define como presidente del Gobierno. Lo que no puede hacer encima es mentir y echarnos la culpa", sostuvo. "Cuando las empresas están cerrando y hay cuatro millones de parados, lo lógico es bajar impuestos para que no sigan cerrando empresas".

"Si el PSOE pretende cargarse la competitividad en nuestras comunidades, lo vamos a recurrir", expresó el popular al respecto de la idea del Gobierno sobre la política fiscal. "Nosotros pensamos que es muy injusto tener que pagar por quedarte con la casa de tus padres". Y puso un ejemplo a este respecto: "Lo que tendría que hacer Cataluña es reducir el gasto superfluo en embajadas y sueldos públicos".

Además, lanzó un mensaje sobre la polémica de los últimos días. "No hay un paraíso fiscal en Madrid, lo que hay es un invierno fiscal en las autonomías donde gobiernan la izquierda y los nacionalistas", sentenció Pablo Casado.