Santiago Grisolía, bioquímico: "La gestión de la pandemia es mala, no declaran la verdad"

"La verdad es que hay mucha gente enferma y mucha gente muerta y hay que decir las cosas para que la gente se proteja lo más que pueda". Así de claro y directo se muestra Santiago Grisolía a la hora de abordar el drama de nuestros días: la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con la agencia Efe, el científico valenciano afirma que el año 2020 "ha sido una desgracia y todavía lo es, un momento muy malo" que, espera, "desaparezca".

Sin pelos en la lengua sentencia que la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2 por parte del Gobierno y las autonomías es "mala" porque, a su juicio, "no declaran la verdad" y los datos que ofrecen a los ciudadanos "son un poco deficientes".

A pocas semanas de cumplir los 98 años, el 6 de enero de 2021, el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1990 sigue acudiendo a trabajar a la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados (FVEA), de la que fue uno de los fundadores en 1978, y también al Consell Valencià de Cultura (CVC), órgano asesor de la Generalitat Valenciana en materia cultural, del que es presidente.

Santiago Grisolía. Kai Försterling / EFE

La vacuna

El veterano científico no oculta su pacto con la ciencia cuando toca hablar de la añorada y esperada vacuna. "Me la pondré como todo el mundo, pero sin deseos de ser el primero. En cualquier tiempo será buena", dice convencido. A su juicio, las investigaciones en marcha –llamadas a lograr el antídoto contra la Covid-19– abren un poco de esperanza para acabar con la pandemia.

Menos esperanzado se muestra cuando se le pregunta sobre si las sociedades y sus ciudadanos están aprendiendo algo de lo ocurrido: "Nunca se aprende, siempre piensas que el futuro va a ser mejor".

La gestión política

Santiago Grisolía se muestra muy crítico con la gestión de la crisis sanitaria realizada por el Gobierno central y las comunidades autónomas y asegura que está siendo "mala porque no declaran la verdad". El científico opina que no se están dando todos los datos. "Son un poco deficientes, se parecen un poco a la verdad pero no es la verdad".

Y sobre esta falta de transparencia –preguntado sobre si considera peligroso que un gobierno no sea trasparente y no diga la verdad– contesta sin cortapisas: "Sin duda alguna".

Los ancianos

En lo que se refiere al elevado número de ancianos que han fallecido durante la pandemia de Covid-19 en las residencias, el bioquímico valenciano opina que estamos en una sociedad "más encaminada hacia la juventud. A los viejos antes se les consideraba porque podían dar recuerdos y consejos, pero eso ya está olvidado".

Él, por su parte, miembro de este colectivo de riesgo, explica que tanto durante el confinamiento de marzo como en la nueva normalidad y en esta segunda ola mantiene una vida completamente "normal" tal y como marca su avanzada edad. "No he salido a ningún sitio, he estado la mayoría del tiempo en casa".

Investigación

El bioquímico valenciano, que estuvo al frente del proyecto del genoma humano de la Unesco, no esconde la sangrante realidad en la que malviven la ciencia y la investigación en España.

Grisolía considera que aún estamos a un nivel "muy bajo" de inversión en ciencia, pero aplaude iniciativas por las que se está reivindicando llegar al dos por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). "Esperemos que sea así, creo que estamos ahí y será y, si no, protestaremos", afirma.

Y hablando de ciencia, no obvia referirse directamente a la polémica. Y lo hace con contundencia al afirmar que el considerado ‘padre’ de la técnica CRISPR, el español Francis Mojica, "merece el Premio Nobel. Ojalá se lo den y seguramente con el tiempo se lo darán".

Grisolía defiende así la contribución de Mojica a esta técnica, aporte que no ha sido reconocido por la Academia Sueca al apearle de la terna de premiados. Su descubrimiento de cómo las bacterias, gracias a su sistema inmunitario, se protegían de los virus, dio lugar a la técnica CRISPR de edición genética por la que han sido premiadas con el Nobel de Química de 2020 Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna.

Su jubilación

Sobre si ha pensado alguna vez en jubilarse, recuerda a Ramón y Cajal, para quien "jubilarse no era una palabra corriente", y añade: "Afortunadamente, si no te das cuenta de que el tiempo pasa, no piensas en los años como tal, crees que estás igual que hace veinte o treinta años". Por eso, no renuncia aún a ganar el Nobel: "Es una buena idea pensar que algo bueno te va a pasar, y nunca debes perder la esperanza".