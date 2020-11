Kastet y Shigekix se alzan como campeones del mundo de Break Dance

La decimoséptima final de la Red Bull BC One, una de las competiciones más prestigiosas del mundo de Break Dance, ha tenido lugar este sábado en Salzburgo (Austria), en la que han resultado ganadores Kastet, en la categoría femenina, y Shigekix, en la masculina.

El evento, que se celebró sin público a causa de la pandemia, tuvo lugar en el pabellón de Red Bull. Sobre su escenario, la rusa Kastet batió a la belga Madmax gracias a su técnica y originalidad, y se convirtió en la primera mujer en alzarse con la victoria dos años consecutivos.

Por su parte, el japonés Shigekix, de tan solo 18 años, batió al ruso Alkolil, convirtiéndose en el B-Boy más joven en lograr el título. Lo hizo en el último duelo, una batalla en formato pregunta-respuesta, en la que un DJ era el encargado de la música.

"Me siento súper feliz. Ahora no me lo puedo creer", dijo Katet muy emocionada ante los medios. "Para ser honesto, estoy muy contento ahora. Todavía no me puedo creer que sea real", compartió también Shigekix.