Un matemático que predijo la pandemia revela qué pasará si no hay otro gran confinamiento

Luthais McCash es un investigador de la Universidad de Leicester (Reino Unido) que se especializa en matemáticas aplicadas y modelado matemático. Con sus métodos, predijo la evolución de la pandemia del coronavirus y ahora, dice que o se recurre a un nuevo confinamiento duro, o tendremos que convivir con la Covid-19 durante mucho.

En declaraciones al Mirror, este joven, especializado en biología matemática, advierte de que el abandono demasiado temprano del primer confinamiento va a suponer como mínimo dos años de convivencia con el coronavirus.

"Mi opinión, y espero estar equivocado, es que esto nunca terminará a menos que optemos por una estrategia de supresión", dijo McCash.

"Necesitamos detenerlo todo. Necesitamos un bloqueo de 12 meses. Entiendo que eso tendrá un efecto masivo en los ingresos de las personas, en la vida de las personas, pero eso es lo que se necesita", afirmó.

"Es tiempo suficiente para reducir el movimiento sustancialmente lo suficiente como para permitir que el virus se suprima", dijo.

En su opinión, la vacuna no será suficiente, porque será voluntaria y se necesitan cuatro quintas partes de la población vacunada para derrotar a la pandemia. Según encuestas realizadas en Reino Unido, un tercio de la población no se vacunará o no está seguro de hacerlo.

"Decir que la vacuna lo arreglará todo es poner todos los huevos en una sola cesta. No sabemos cómo son de efectivas ni cuántas personas se las pondrán", aseguró.

“Creo que la gente debería distanciarse socialmente, usar mascarillas, estar atentos, trabajar juntos en el sentido en el que pienses: si estás en una tienda y no estás usando una mascarilla, estás poniendo a todos en riesgo", concluyó McCash.