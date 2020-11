Este es el tiempo máximo que deberías pasar en el interior de una tienda estas Navidades, según una experta

Queda menos de un mes para la Navidad y además de las comidas familiares, aún en el aire en cuanto a asistentes, otra de las escenas clásicas es la de ir de tiendas. Pero con una pandemia de por medio, hacer compras se ha convertido en una actividad de riesgo.

Lucy Yardley, profesora en la Universidad de Southampton, Reino Unido, ha advertido que no deberíamos pasar en el interior de las tiendas más de 15 minutos, recoge el Mirror.

"La regla que es útil para el rastreo de contactos es que si pasas 15 minutos con alguien a menos de dos metros, definitivamente has tenido un contacto potencialmente infeccioso con ellos", dijo Yardley.

"Así que es una cantidad de tiempo bastante generosa, no estoy seguro de que la mayoría de nosotros necesitemos esa cantidad de tiempo en una tienda. Y, en realidad, cuanto menos tiempo pases en ellas, más seguro estarás. Si pasas tiempo, lo suficientemente cerca de alguien, entonces no se necesitan 15 minutos para captar el virus", agregó.

No obstante, Yardley dijo que mientras la gente se ciña a las reglas de distanciamiento social y use máscaras en el interior, las compras navideñas "no son lo más peligroso".

Sí lo son en cambio las visitas a ancianos. "¿Es realmente importante para ti compartir tu casa durante todo el período permitido? Porque eso es muy arriesgado para las personas mayores que son particularmente vulnerables a esta infección", dijo Yardley.

"Así que creo que, aunque se nos permita hacer eso, y algunas personas querrán hacerlo, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿no sería mejor posponerlo unos meses hasta que se hayan vacunado?", concluye esta experta.