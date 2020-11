Ayuntamiento defiende la seguridad jurídica de sus ayudas a micropymes y autónomos, con un 50% más de fondos

En un comunicado, indica que estas ayudas, además de ofrecer garantías en las asignaciones, han experimentado recientemente un incremento del 50 por ciento hasta sumar los 1,5 millones de euros que se ha formulado "a través de una ampliación del procedimiento vigente para abarcar a la mayor cantidad posible de beneficiarios y no como una nueva convocatoria, lo que agiliza los procesos al máximo".

Es por ello que el delegado ha pedido al Partido Popular "que no enrede y que no engañe a los posibles beneficiarios con las tramitaciones, básicamente porque su alternativa es la de no hacer nada y la de los recortes". "Sucedió durante el gobierno del PP en Sevilla ante la anterior crisis y sigue sucediendo ahora donde gobiernan", señala.

"Mientras que el PP mira a otro lado y se esconde en la burocracia y en la seguridad jurídica cuando las empresas reclaman apoyo ante situaciones excepcionales, este gobierno continúa apostando por procedimientos garantistas que agoten las ayudas que ofrezcamos con toda la agilidad posible y dentro de los cauces de la administración", concluye Páez.