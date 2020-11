Oposición de Alhaurín de la Torre solicita un pleno extraordinario para tratar la situación de la Policía Local

Los portavoces de los grupos municipales, Micaela García y Francisco Javier Caravias, respectivamente, junto con las ediles no adscritas, Maria José Aragón y Susana Palma, han informado de esta petición para instar al equipo de gobierno a que "de una vez por todas el alcalde, Joaquín Villanova, deje atrás sus rencillas con el cuerpo de la Policía Local y atienda las demandas ciudadanas, de los sindicatos y de las familias de los agentes para que se aumente la plantilla".

A día de hoy, han precisado desde la oposición, "no se puede garantizar la protección de un municipal con más de 40.000 habitantes censados con apenas 18 policías en activo". Se trata de la segunda ocasión en la que las formaciones políticas "aúnan fuerzas para reclamar que contar con dos policías en la calle por turno para un municipio con tantos habitantes, y su especial dispersión de núcleos de población, es una clara irresponsabilidad que deja desprotegidos a los ciudadanos y a los propios agentes", ha manifestado García.

La socialista ha alentado a Villanova a ser "un alcalde para todos y para todas; está en su mano contar con un municipio seguro", ya que en la actualidad "hay once agentes menos que hace diez años y que la última oferta pública para el cuerpo policial fue en 2006 y el Ayuntamiento aún no la ha ejecutado".

"Según diversos informes, a Alhaurín de la Torre le pertenecen 80 agentes de Policía Local por su número de población, no los 18 que hay a día de hoy en la calle", ha agregado Micaela García, que ha insistido en que "esta es una lucha justa, la de las familias de los agentes de Policía Local que se ven perjudicados porque el alcalde ha iniciado una causa contra ellos, no los toma en serio y no atiende sus reivindicaciones".

Por su parte, Javier Caravias ha recordado que desde la oposición llevan "años exigiendo un aumento de agentes" y ha incidido en que "no se han cubierto las plazas de jubilación, han creado plazas de oficiales, sabiendo que no había agentes que cubrieran esos puestos vacantes, y ahora hay un proceso selectivo en marcha con seis nuevos agentes que viene muy tarde, con los que no podremos contar hasta 2022", ha explicado.

"Todos los servicios han visto cómo han crecido sus plantillas: monitores, administrativos, fontaneros, jardineros, y sin embargo la plantilla policial no sólo no ha subido al compás de la población sino que se ha ido mermando", ha lamentado Caravias.

De hecho, tal y como ha comentado el portavoz de Adelante, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, tras llevar a cabo una fiscalización operativa de las dotaciones y costes de los servicios de la Policía Local de los ocho ayuntamientos capital de provincia, la situación óptima de la ratio para los policías locales, según los teóricos en materia de seguridad, debe de estar en torno a dos policías por cada 1.000 habitantes.

"El alcalde ha ido desmantelando poco a poco la plantilla policial, al mismo tiempo que ha ido despreciando al colectivo por sus peticiones, llegando incluso a decir que apenas tiene competencias. El alcalde es el jefe de personal de todos los trabajadores municipales, y como gestor público lo último que debe hacer es demonizar a la policía", han coincido los concejales de la oposición.

En este punto, la socialista Micaela García ha pedido a la población "un ejercicio de memoria, para que recuerden que la Policía Local, en un acto de desesperación, contrató una valla publicitaria pidiendo más efectivos. El alcalde mandó retirar en un acto propio de un dictador".

También han recordado que desde el SPPME han exigido "de modo inminente" varias peticiones como "doblar como mínimo el número de efectivos policiales existente en la actualidad y dotar a la plantilla de todos los medios necesarios para garantizar su seguridad, reiterando la petición de adquisición de armas de descarga eléctrica (TÁSER)".

Han explicado que "la eficacia de este tipo de armas está más que demostrada para inmovilizar a individuos especialmente agresivos y violentos, dotando a los policías actuantes de un medio no lesivo para afrontar situaciones como la acontecida el pasado viernes", donde dos agentes fueron agredidos.

En definitiva, los concejales han recordado que el pleno extraordinario es "la única herramienta que tiene la oposición para tratar asuntos que no quieren ser debatidos por el PP". Pero además, en este caso, esta sesión plenaria "dará voz a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la que forma parte nuestra Policía Local que lleva años denunciando la inseguridad que sufre el municipio".