Cs Haro apoya la pasarela sobre el río Tirón pero no aprueba "la modificación de créditos propuesta por el tripartito"

Así lo ha explicado el portavoz del Grupo Municipal, Fernando Castillo, durante el pleno municipal de esta semana y donde el resto de grupos aprobó dicha modificación que se completaría en 2020 con la instalación de un ascensor para salvar el desnivel de la Atalaya.

Desde la formación naranja se considera que el proyecto "técnicamente, está mal planteado, no es de recibo usar el remanente de los presupuestos de 2019 para hacer esto. Y políticamente es inconveniente, ya que sería mejor en este momento destinar ese remanente a aliviar la situación de familias, autónomos, empresas, etc., mediante una bajada de tasas e impuestos y con un plan de reactivación económica de Haro, algo que hemos propuesto y que nos han denegado con la excusa de la bajada de ingresos municipal".

Fernando Castillo critica que "nos hemos enterado por la prensa de esta modificación. Se ha planteado, pero no sabemos qué se quiere hacer. No nos han enseñado el proyecto".

Además, el portavoz municipal de Cs Haro lamenta que "la alcaldesa habla ahora de adecuar con esta pasarela la ribera del río Tirón e integrarlo en la ciudad. Y obviamente no nos oponemos porque este es precisamente nuestro proyecto. El año pasado presentamos una enmienda a los presupuestos de la comunidad y el PSOE y UP votaron que no. Los costes los hubiera asumido la Comunidad y en cambio ahora los vamos a asumir todos los vecinos de Haro".