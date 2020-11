El SUP se personará como acusación particular en la causa por una agresión a tres policías en Son Banya

20M EP

NOTICIA

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado públicamente este domingo que se personará como acusación particular en la causa contra los presuntos agresores de tres policías en el poblado de Son Banya (Palma) porque "agredir a policías nacionales no puede salir gratis".