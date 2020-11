El presidente de Canarias cree en una España unida pero que permita la "convivencia entre los territorios"

"La Constitución española se ha modificado desde su nacimiento, durante décadas y siglos y hoy debe ser modificada. ¿Hacia dónde? Hacia un concepto de país, que es uno solo, que es España, que tiene una realidad distinta según en qué comunidades se vive; se tiene un pasado y se camina hacia un futuro", defendió el barón socialista durante una entrevista concedida a Europa Press.

A ese respecto, consideró que el debate hay que "abrirlo" porque "no es nada malo". "Aquellos que se oponen son los que dicen que eso es fragmentar el país porque lo que quieren es imponer sus ideas, aplastándoselas a otro. Eso ocurrió en otra etapa; no fue en etapa democrática", sentenció.

Para Torres, las directrices deben ser "el diálogo permanente, el respeto de las tradiciones, caminar hacia las idiosincrasias de cada lugar" y el "saber las características que tiene cada sitio". "No tiene nada que ver, nada que ver -insistió-, lo que se vive en el País Vasco que lo que se vive en Canarias", continuó.

TORRES:"EL PSOE ES SOCIALISTA, OBRERO Y ESPAÑOL. Y ASÍ SEGUIRÁ SIENDO"

"El PSOE es un partido de estructura federal que tiene un solo nombre, aunque pueda tener sus siglas en las distintas CCAA. Es un partido que es socialista, que es obrero y que es español. Y así va a seguir siendo", apeló.

Para el dirigente socialista y presidente regional, "la situación actual no tiene nada que ver con las autonomías de los años ochenta o noventa". "Las cosas han cambiado. Hay que reformar la Constitución y adaptarla a los tiempos presentes, a la pluralidad de nuestro país, a las circunstancias de la convivencia entre los territorios. Y eso no es malo, es justamente todo lo contrario, es evolucionar, ¿o es que somos los mismos que había en el año 78 o 79, cuando se redactaba y se aplicaba la constitución de entonces?", reflexionó.

En esta dirección, puso encima de la mesa el caso de Canarias, de la que dijo "solo no" tiene su "propia lengua". "Nos hubiese gustado tenerla. Fue sepultada por una invasión, porque así fue, en la que por distintas razones pasamos a formar parte de otro Reino y nos quedamos nada más que con cuatro o cinco palabras, sin gramática, sin posibilidad de articular nuestra lengua", indicó.

"¿Pero no seríamos mejores si tuviésemos una lengua propia?, ¿no crece en pluralidad y en conocimiento la sociedad que es plural?, ¿no es mejor una persona que es amante del curiosear, de aprender, de saber más? ¿O tenemos que quedarnos con los mensajes singulares, exclusivos, individualizados de que España es una sola, que decían que era libre cuando lo que no era es ser libre? Eso es lo que algunos pretenden lanzar. No engañan a la mayoría", concluyó.

LO IMPORTANTE DE LOS PGE ES QUE SON "MUY BUENOS PRESUPUESTOS"

Sobre la polémica al respecto de los apoyos parlamentarios a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Torres mantuvo que lo más importante es que "son unos muy buenos presupuestos para la crisis" porque "inyectan fondos en el aspecto social" y apuestan por el Ingreso Mínimo Vital.

Son una "apuesta clara de un Gobierno de izquierdas": "¿Qué sería de nuestro país sin eso? Los ERTE, que la derecha en su momento criticaba y que algunos lo veían como una especie de imposición desde el sector empresarial, hoy la demandan para la supervivencia de las empresas. Pero cuestan al Estado miles de millones de euros, han costado y cuestan, aún, y por tanto esto está también en esos presupuestos", incidió.

Lo mismo ocurre en el caso de Canarias, que "precisa presupuesto porque desde el año 2018" no tiene cuentas ordinarias. "Serán unos buenos presupuestos. Habrá debate y podrán ser siempre mejorables, seguro, y en eso se está en estos momentos, pero es importante que lo podamos tener".

TORRES: "AQUÍ SE ESTÁN APOYANDO UNOS PRESUPUESTOS, NO OTRA COSA"

Estrictamente sobre los apoyos a las cuentas estatales, Torres dijo que "lo que se están apoyando son unos presupuestos" y no "otra cosa". "Distinto sería que estuviésemos abordando otra cosa. Aquí se tan apoyando unos presupuestos que consiguen un número determinado para seguir su trámite y que son presupuestos necesarios", argumentó.

Necesarios para canalizar "fondos europeos" o para impulsar "aspectos sociales claves para el año 2021". "Si estuviésemos discutiendo otra cosa hablaríamos de otra cosa, pero creo que criminalizar el que haya partidos que apoyen el presupuesto que presenta un Gobierno, del mismo modo que endiosar a quienes se oponen a un presupuesto necesario es trivializar la política", abogó.

DICE QUE EL PP "DE ENTRADA RECHAZA" LOS PGE

"Cuando un Gobierno presenta una propuesta de presupuesto, un proyecto de presupuestos, de entrada lo negocia con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario. Sobre esto hay que preguntarle al PP ¿por qué de entrada ya los rechaza?, ¿por qué lo hace de entrada Coalición Canaria?, ¿por qué lo hacen otros partidos independentistas con enmiendas a la totalidad? Y luego, ¿por qué criminalizas a quien lo apoya? Cuando lo que están apoyando esos partidos políticos es un presupuesto", mantuvo.

Al respecto de las críticas de antiguos dirigentes, Torres dijo que el PSOE "tiene sus mecanismos de control y de debate para todas estas cosas" y dijo que "no es un partido en que decide uno". "Nunca ha sido así; seguramente es el partido de mayor debate crítico interno que existe en nuestro país y también en esto", dijo.

En su opinión, "un partido que gobierna o un Gobierno que presenta un presupuesto tienen la obligación de intentar conseguir el mayor número de apoyos posible para su presupuesto": "Eso es lo que yo también intentó en Canarias, el mayor consenso, que es también lo que hace el Gobierno central".

APOYO A LA LEY CELAÁ Y CULPA A LA OPOSICIÓN DE LA FALTA DE CONSENSO

El presidente de Canarias mostró su apoyo a la ley educativa socialista, conocida como Ley Celaá por la ministra del ramo, Isabel Celaá, aunque se mostró decepcionado por la falta de consenso, de la que culpó a la oposición.

"Este país merece que la educación quede fuera del debate político y que igual que hay un Pacto de Toledo para ponernos de acuerdo sobre las pensiones se debe alguna vez conseguir que tengamos un gran pacto educativo para que un cambio de Gobierno no lleve consigo un cambio de modelo", incidió.

Pero, precisó, "lamentablemente" a causa de que "la oposición en estos momentos está absolutamente radicalizada en posturas de intentar tumbar a un Gobierno" no se va a poder lograr. "Y es una propuesta que se adapta al tiempo presente, que lo que hace es trasladar la apuesta clara por la enseñanza pública y los controles pertinentes que se tienen para una u otra enseñanza, sea pública o concertada, de manera totalmente transparente, como demanda la sociedad actual", defendió.

"Por tanto la apoyo, lamentando sinceramente que no seamos capaces alguna vez de tener una última Ley educativa que no cambie un Gobierno cuando cambian de color y aquí no quiero ser injusto. Lo ha intentado siempre el Partido Socialista cuando gobernaba España, lo ha intentado y recuerdo a Ángel Gabilondo [entonces ministro del ramo] sentir frustración porque se avanzó muchísimo. Era otro PP y, sin embargo, tampoco se consiguió", remató el presidente canario.