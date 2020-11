Una empleada de hotel sufre un infarto después de que un cliente le escupiese por negarse a usar mascarilla

Una empleada de un hotel en Nelson (Columbia Británica, Canadá) ha sufrido un infarto después de que un cliente le escupiera tras pedirle que se pusiera la mascarilla, a lo que el hombre se negó.

"Se enfadó bastante por eso y empezó a gritar blasfemias y a llamar ovejas al personal", ha explicado en declaraciones a la cadena canadiense CTV Robert Little, gerente del hotel.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre en la cafetería Empire Coffee del hotel Adventure de Nelson. Al parecer, el hombre entró en el establecimiento sin mascarilla y la empleada le pidió educadamente que se la pusiese.

"Ella no dudó en intentar lidiar con la situación, supuso que estaba tratando con alquien que tenía cierto nivel de civismo", prosigue Little. "Creo que le dijo: 'no vamos a permitir que le hables a nuestro personal de esa manera y sabes que el orden de salud pública es ese y tenemos que seguirlo'. Y esta persona le escupió", ha agregado el gerente del hotel.

Tras llamar a la Policía, el hombre fue arrestado por los agentes mientras se investigan posibles cargos de agresión en el caso.

La empleada, que estaba "en estado de shock" por lo ocurrido, acudió una hora más tarde al despacho del gerente con fuertes dolores en el pecho, según ha contado Little.

La mujer tuvo que ser hospitalizada y permanece estable, aunque "no está fuera de peligro y todavía está en cuidados intensivos", ha dicho Little, que ha explicado que "tuvo un fuerte ataque cardíaco".