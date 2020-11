La terrible historia de la primera ganadora de la Primitiva

La Lotería Primitiva cumplió el pasado mes de octubre 35 años. El 17 de octubre de 1985 se celebró el primer sorteo en la sala Florida Park, en el madrileño Parque del Retiro. Y este sorteo tiene detrás una historia desgraciada.

El sorteo se celebraba los jueves y se recaudaron 472 millones de las antiguas pesetas, más de 2,8 millones de euros. Se sellaron, según ABC, cuatro millones de boletos en toda España. En aquel primer sorteo, cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 3, 11, 13, 15, 34 y 35, no hubo acertantes de primera categoría, por lo que los 62 millones para el ganador pasaron al siguiente sorteo.

Pero la historia curiosa, recogida por ABC, la protagonizó América Mora, una chilena afincada en España que, de hecho, fue la primera acertante de la historia, pero su boleto no era válido.

El problema es que esta mujer había rellenado dos bloques, y eso no era válido, ya que sólo se podían llenar uno, tres o seis, pero no dos, cuatro o cinco. Pese a ello le sellaron el boleto, pero no fue válido y se quedó sin premio. Se sabe que la mujer presentó una reclamación después, pero de aquella historia no se volvió a saber más.

No fue hasta casi un mes después, el 7 de noviembre de 1985, cuando se registraron los primeros ganadores de la Primitiva. En aquel sorteo, tres personas se llevaron el primer premio, agraciado con 66 millones de pesetas cada uno (caso 400.000 euros).