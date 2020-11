Tu horóscopo diario: domingo 29 de noviembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 29 de noviembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a disfrutar mucho con algo que realmente te conmueve y te llena de esperanza en las cosas o las actividades que te gustan y que te aportan mucho bien a tu espíritu. Será así un día muy especial en el que vas a sentirte como hacía tiempo no lo hacías.

Tauro

Tu talante con tu familia va a ser hoy mucho más amable que en días pasados en los que quizá has sufrido algún revés que has volcado en los más cercanos. Hoy ya bajas este nivel de tensión porque te das cuenta de que al fin y al cabo son tu mejor refugio.

Géminis

Hay asuntos económicos que te preocupan hoy y te dedicarás a ver cómo puedes organizar mejor tus gastos o ahorrar en algunas cosas. Si quieres, puedes hacerlo, ya que hay algunas cosas que son puros caprichos y que no te hacen falta.

Cáncer

No te conviene pasar demasiadas horas delante de las pantallas y últimamente quizá estás abusando de ello. Debes darte cuenta de que es necesario desconectar y hacer otro tipo de actividades que no sean las relacionadas con la tecnología.

Leo

Te conviene comenzar a pensar que lo material no es siempre lo más importante y que si bien hay elementos necesarios e incluso imprescindibles, es mucho más importante lo emocional y el afecto que puedas darle a alguien. Hay muchos cambios en este sentido.

Virgo

Si te preocupa algo que ves en tu pareja, debes hablarlo honestamente con ella ya que podría significar muchas cosas que realmente no sabes y es preferible que sepas la verdad antes de que te pongas a dar vueltas en tu cabeza a lo que no es real. Pregunta.

Libra

Te atraerá mucho hoy todo lo que tenga que ver con la comida y disfrutarás preparándola o comiéndola. No está mal porque quizá signifique también compartir eso con alguien y una vía de comunicación con esa persona. Pero no te excedas en nada.

Escorpio

Si intentas saltarte las normas, algo muy habitual en ti, puede que te lleves un pequeño chasco. No es momento para llegar a tus metas por caminos fáciles o cogiendo atajos. Deberás hacer el mismo recorrido que los otros, así que no creas en las trampas.

Sagitario

No dejes que las redes sociales te digan lo que debes de hacer. A veces sus influencias no son nada positivas y tu debes saber distinguir bien lo que es real y lo que no. Tendrás ejemplos hoy que te harán reflexionar mucho sobre esto. Aprende.

Capricornio

Aunque no te apetezca nada, hoy debes arrimar el hombro y colaborar con un trabajo que puede ser en el hogar o fuera de él, pero que no debes evitar por pereza y pensando que lo hagan los demás. No sería nada justo y lo sabes de sobra.

Acuario

Es muy posible que alguien te sugiera una idea muy convincente para poner en marcha un proyecto en el que te volcarás a pesar de que otras personas pensarán que haces una locura. Pero solo tu sabes lo que deseas hacer con tu vida, y un cambio no te viene mal.

Piscis

Si tu pareja te pide algo, no dudes en concederle lo que sea, incluso si crees que es un capricho, ya que será algo que puede mejorar la comunicación entre vosotros. Además, no será algo material, sino un tema relacionado con la organización del hogar.