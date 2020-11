Concursos, torneos y talleres en el I Salón del Manga Virtual de Algeciras

En un comunicado, el Ayuntamiento detalla que el sábado 12 tendrá lugar la presentación y apertura del evento a las 16,30 en la Sala 1, tras la cual se celebrarán el concurso de K-pop, el concurso de 'Adivina el opening' y el quiz de videojuegos, continuará con un avance y crítica de anime 2020- 2021 y finalizará con el torneo de TFT. Simultaneamente, en la Sala 2 se desarrollará el torneo de Super Smash, al que le seguirá el directo de ElGuzdesiempre; mientras que en la Sala 3 se jugará el torneo de Among Us y en la Sala de Rol se llevarán a cabo partidas durante todo el día.

Por otro lado, se abrirá la programación del domingo 13 a las 16,30 horas con el concurso de Cosplay, que tendrá lugar en la Sala 1, al que seguirán juegos de K-pop, 'Viajar a Corea', y un quiz de K-pop, para finalizar la jornada con un taller de goma eva y otro de espadas de papel. Al mismo tiempo, la Sala 2 contará con la presentación de 'Los Guardianes', a cargo de Javi Naranjo, para continuar con partidas de Smash continuadas y un gameplay de Demon Souls (PS3); en la Sala 3 tendrá lugar 'Los Guardianes' por Javi Naranjo y en la Sala de Rol se llevarán a cabo partidas durante todo el día. Además, se contará con una sala exclusiva para ilustradores en la que podrán exponer sus obras, para participar deben de darse de alta en la pagina de la Delegación de Juventud: 'Jovenescreadores.com', y con una galería de imágenes de ediciones pasadas.

Las inscripciones para los torneos y concursos se podrán realizar hasta el 6 de diciembre, que tendrán un máximo de participantes, los cuales deben inscribirse a través del correo 'yumenosekaioficial@hotmail.com' para los torneos de Teamfight Tactics (TFT), Super Smash, Among Us, y dead by daylight, así como para el concurso de Cosplay, sin embargo, la inscripción para el concurso de K-pop se realizará en el correo 'kpopcmpodegibraltar@gmail.com'.

Vázquez ha querido agradecer el esfuerzo realizado por quienes integran la asociación Yumenosekai "quienes han hecho realidad este nuevo formato en el que adaptamos el ya tradicional Salón Manga de Algeciras a la nueva realidad en que vivimos por la pandemia" y ha asegurado que toda la información sobre el I Salón Manga Virtual de Algeciras se puede encontrar en un banner en la web municipal.