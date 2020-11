PP: "El PSOE plantea saltarse a la torera la ley y que la Consejería actúe sin resoluciones para retirar embarcaciones"

Ha contestado de esta forma al diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Manuel Sevilla, quien ha asegurado que la retirada de embarcaciones hundidas y fondeadas ilegalmente en el Mar Menor, que supongan un riesgo ambiental para el espacio natural protegido, "corresponde al Gobierno regional".

En este sentido, Mata ha recordado al PSOE que la Comunidad solo podrá retirar las embarcaciones del Mar Menor si el Estado finaliza los procedimientos para ello, razón por la cual se les ha "solicitado una actuación inmediata" ante el número de embarcaciones ilegalmente fondeadas, según informaron fuentes del PP en un comunicado.

"Si el Gobierno de España no actúa e inicia el procedimiento para poder retirar las embarcaciones está bloqueando al Gobierno regional y no lo deja avanzar en la protección del Mar Menor", ha subrayado Mata, quien ha explicado que "el Gobierno regional no puede retirar barcos porque sí, sin contar con las autorizaciones de la Administración del Estado, sin saber si el titular de la embarcación cuenta con la autorización de la Administración Estatal competente, o si se ha iniciado un procedimiento contra el titular de la embarcación".

Mata ha explicado que, ante la dejación absoluta del Gobierno de Sánchez, el Gobierno regional firmó el convenio encomendándose la ejecución subsidiaria, pero "necesita esa resolución para retirar las embarcaciones, de la misma forma que se ha venido haciendo hasta el momento", según la ley estatal de procedimiento administrativo

El diputado ha incidido en que el Gobierno regional ha tenido que ejecutar varias actuaciones como esta "ante la clara y permanente inacción del Gobierno de Sánchez en todo lo referido a la recuperación y protección del Mar Menor" y ha puesto varios ejemplos de esta dejación absoluta de funciones como "la restitución de regadíos ilegales que necesitan la resolución firme de la CHS o la retirada de fangos que los ayuntamientos ribereños del Mar Menor se han visto obligados a buscar la fórmula para llevarlos a cabo".