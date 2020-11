Cuesta (ciudadanos) incide en la necesidad de modificar las restricciones adoptadas en Asturias

Ignacio Cuesta ha advertido de la necesidad de dar un respiro a los hosteleros que lo están pasando francamente mal, además de garantizar que verdaderamente las ayudas sean ayudas eficaces, ya que tal y como están planteadas en la actualidad, lo único que van a suponer es que muchísimos establecimientos que están cerrados no puedan volver a abrir..

"Si no tomamos unas medidas urgentes y eficaces, no seremos capaces de subvertir la crisis" ha afirmado Cuesta que ha añadido que espera que el Comité de Crisis, sea sensible y entienda que hay que seguir tomando medidas, pero que hay que compatibilizarlas con una cierta apertura económica.