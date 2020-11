Pumares (Foro) pide abandonar los intereses partidistas para lograr un presupuesto con las mejores propuestas

En este sentido ha recordado que desde el inicio de la pandemia todos los esfuerzos de su formación "se destinan a hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por el coronavirus".

"No tenemos pensado dedicar ni un segundo a todo lo que no tenga que ver con los problemas de Asturias, ya sean cuestiones internas o intentos de iniciar luchas partidistas por parte de otros portavoces. Quien no sea capaz de entender esto, y dedique sus esfuerzos a cuestiones que nada tienen que ver con los intereses de Asturias, debe plantearse si es un digno representante de los asturianos y asturianas", ha dicho Pumares.

Respecto a las prioridades de Foro de cara a las cuentas del próximo ejercicio ha destacado que está el continuar avanzando en la fiscalidad diferenciada para el medio rural; la creación de "un fondo de rescate que permita que las restricciones para frenar la expansión del virus no pongan en riesgo la continuidad de numerosas empresas y autónomos y un incremento de las partidas destinadas al comercio para, entre otras cuestiones, impulsar su dinamización y digitalización o una importante partida para iniciar cuanto antes las obras en el Hospital de Cabueñes en Gijón.