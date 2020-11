Díaz Ayuso: "Lo que deben hacer otros gobiernos, si quieren atraer empresas y empleo, es bajar tributos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este viernes Zaragoza y fue entrevistada por Heraldo. Ayuso defendió el régimen fiscal de Madrid ante los ataques de socialistas e independentistas de izquierda catalanes, y defendió también su gestión de la pandemia.

Ayuso dijo que "es una falacia política y una trampa para culpar a Madrid en su momento más difícil. Me parece una profunda deslealtad situarla como culpable cuando es integradora, plural y abre los brazos a todo el mundo".

"La inmensa mayoría de los que vienen a Madrid lo hacen buscando libertad, prosperidad y diversión. Es una ciudad en la que se pelea mucho, se madruga y en la que muchos jóvenes encuentran espacios de libertad. Si subo los impuestos solo conseguiré que la iniciativa privada se vaya a otros países. La gente no se muda solo por impuestos", aseguró la presidenta madrileña.

Ayuso dice que "en absoluto" permitiría una mínima armonización fiscal: "Cada comunidad tiene autonomía fiscal. Llevamos 16 años bajando los impuestos a los madrileños y nos ha funcionado muy bien. Las políticas de las que habla Rufián supondría que cada familia pagara 2.000 euros extra al año. Lo que tienen que hacer otros gobiernos, si quieren atraer empresas y empleo, es bajar impuestos. ¿Por qué voy a cambiar una política fiscal que funciona y es respetuosa con los ciudadanos? Las administraciones trabajamos para los ciudadanos, no al revés", dijo.

La presidenta justificó las medidas fiscales de su comunidad con el nivel de vida y precios: "El día en que cualquier capital española se pague de alquiler más de 1.200 euros o su calidad de vida sea tan cara como en Madrid a lo mejor lo vemos. Estamos hablando de situaciones distintas".

"Damos por entendido que cuando una Comunidad baja los impuestos es porque está sobrada de dinero. Es lo contrario, lo hacemos para que haya más gente trabajando y recaudar más. No se logra asfixiando a los ciudadanos, porque se irán, no contratarán o no se hipotecarán", añadió.

Sobre la pandemia, Ayuso explica así los buenos datos recientes en Madrid: "Vimos que la hostelería y el comercio no eran el problema. El virus está en todos lados, donde hay confianza y no nos protegemos. Hemos trabajado en colaboración público privada, los ciudadanos han hecho un inmenso esfuerzo y a eso se suma el refuerzo de la Consejería de Sanidad, nuevos espacios hospitalarios, medimos las aguas, hemos comprado cinco millones de test de antígenos… Y todo a la vez ha servido".