El Govern reabre este sábado las áreas recreativas gestionadas por el Ibanat

Según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio este sábado en una nota de prensa, en este plan se establece que la situación sanitaria prevista para los niveles de cero a tres permite que las áreas recreativas estén abiertas y se permita el uso de las infraestructuras. En el supuesto de que un territorio pase a nivel cuatro, las instalaciones quedarían cerradas.

En cuanto al uso de las áreas recreativas, este se deberá de hacer siguiendo una serie de parámetros, tales como que las mesas no podrán ser ocupadas por más de seis personas. Los grupos no podrán estar formados por un número mayor de personas de las permitidas para el nivel de alerta sanitaria en que se halle la unidad territorial donde se ubica el área recreativa.

Además, ha apuntado que no estará permitido el uso de aquellos elementos que no permitan respetar la distancia de seguridad entre personas no convivientes. Las personas que utilicen las mesas serán las encargadas de limpiarlas después de su uso.

Sí estará permitido el uso del fuego, siempre que no se indique lo contrario. No obstante, se tendrá que hacer en aquellas tostadoras que estén habilitadas.

Igualmente, las mesas habilitadas para comer no se podrán reservar y se tendrá que tener en cuenta que, aquellas destinadas a personas con movilidad reducida, sólo se podrán ocupar si no hay gente que las necesite.

El conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, ha pedido a la ciudadanía "prudencia" a la hora de ir a las áreas recreativas y ha recordado que hay en total 47 en todo el archipiélago balear.

"Es importante disfrutar del medio natural con sentido común, tener presente que hay muchas zonas a disposición, no sólo las más conocidas", ha insistido. El conseller ha apuntado también que hay un mapa en línea donde poder consultar las diversas áreas recreativas por islas.

Asimismo, Mir ha querido agradecer a la ciudadanía su cuidado hacia el medio ambiente durante las últimas semanas, cuando se ha registrado un incremento notable de afluencia en espacios naturales, especialmente en el Paraje Natural de la Sierra de Tramuntana, y ha incidido en la necesidad de evitar las actitudes incívicas para conservar los espacios comunes.

"Gestionar bien los residuos, no dejarlos en áreas recreativas, puede parecer un gesto pequeño, pero imprescindible para garantizar que nuestros espacios naturales siguen en buen estado", ha destacado el conseller de Medio Ambiente y Territorio.

Con todo, y dado que las áreas recreativas son espacios de acceso libre ubicados en el medio natural donde los usuarios encuentran fogones, mesas y otras infraestructuras como baños químicos y parques infantiles con el fin de poder cocinar y comer compartiendo espacio con el propio grupo y con otros, el conseller ha insistido en pedir precaución.

Además, ha recordado Mir, las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 "también tienen que cumplirse en espacios al aire libre". "Para cuidarnos, lo tenemos que hacer entre todos", ha asegurado