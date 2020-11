Sí, hoy es el día que puedes conseguir un estuche de Lékué por 5 euros: ¿listo para hacer brochetas en el microondas?

Cocinar es para muchos un auténtico placer y no hay nada que satisfaga más a estas personas que invertir parte de su tiempo libre en la cocina para deleitar al paladar propio y al de los comensales. Aunque estos individuos tienen mucha maña entre fogones, también guardan en la manga algún que otro as: pequeños electrodomésticos que les ayudan a superar las expectativas en cada plato. Los robots de cocina son una de las herramientas más solicitadas (¡y si no solo hay que mirar el top ventas de Amazon del Black Friday!). Junto a ellos, muchos se alían con batidoras de mano, parrillas eléctricas y freidoras sin aceite para conseguir los mejore resultados.

Pero si hay quien entiende de herramientas culinarias como aliados esos son los que apuestan por la comida saludable, puesto que, en este ámbito, los estuches de silicona llegaron para revolucionar nuestra forma de cocinar. Gracias a ellos, podemos conseguir una elaboración sana en tiempo récord... ¡y sin manchar la cocina! Esto es posible porque los estuches encuentran en el microondas su mejor aliado y, así, podemos disfrutar de la cocina al vapor en cuestión de minutos. La marca Lékué pionera en este tipo de artículos, está de Black Friday y, por ello, podemos encontrar algunos de sus populares productos hasta con un 50% de descuento.

De hecho, bajo estas líneas os traemos un auténtico chollo: un estuche para preparar unas deliciosas brochetas en el microondas que está a mitad de precio y cuesta menos de cinco euros. ¿Te vas a resisitir a esta oferta?

El estuche de brochetas. Lékué

Aunque los estuches de silicona para cocinar al vapor son los más famosos, en Lékué también existen otras soluciones divertidas para salir de la rutina culinaria y apostar por nuevas recetas que nos alegren las comidas, como unos tradicionales pinchos morunos o unas brochetas de ingredientes combinados. Este gadget lo consigue gracias a su estudiado diseño, pues las cuatro ranuras que incluye permiten colocar los palillos para que no toquen la base del estuche, consiguiendo que todas las caras se cocinen por igual.

Más Black Friday (¡al 50%!) en Lékué

Si bien es cierto que la rebaja del 50% en el estuche para hacer brochetas es muy (pero que muy) suculenta, no es la única con la que podemos ahorrarnos la mitad del precio en la web de Lekué, aunque, entre los muchos que hay, nuestro favorito es el recipiente de dos pisos para cocinar al vapor el primer y el segundo plato con la única ayuda del microondas. No obstante, no conviene dejar de lado propuestas populares de la marca que, con rebajas algo menores, como su clásico estuche que ahora puede ser tuyo en tamaño familiar con un 20% de descuento, lo que significa que 36 euros puede ser tuyo.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación