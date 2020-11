El presupuesto de 2021 ratifica la inversión para acabar el edificio que pondrá el broche final al Gaiás 20 años después

Cuando finalicen las obras del Fontán -al margen de los trabajos de acondicionamiento que puedan quedar pendientes-, Feijóo podrá anunciar que se pone el broche final de un complejo que, en su día, el fallecido expresidente Manuel Fraga definió como "un sueño".

Lo hizo durante su comparecencia, hace 12 años, en la comisión de investigación de la Cidade da Cultura que se abrió en el Parlamento durante el mandato del bipartito de PSdeG y BNG al frente de la Xunta. Ambas formaciones habían criticado con dureza, desde la oposición a Fraga, las decenas de millones de euros destinados al Gaiás.

PSdeG y BNG, que habían conseguido gobernar en coalición en 2005, dejaron la Xunta en manos de Feijóo apenas cuatro años después, en 2009, cuando el popular logró recuperar la mayoría absoluta. Pero también bajo el mandato de Feijóo la Cidade da Cultura se encontró con el escollo de la crisis económica y la paralización de las obras de los edificios pendientes.

Finalmente, el proyecto de la Cidade da Cultura no se cerrará como lo diseñó en su origen Peter Eisenman, ya que al margen de las variaciones de usos, un jardín botánico y una zona de actividades culturales y deportivas ocupa la ubicación en la que inicialmente se contemplaba el Teatro de la Música.

Y en ejecución está el bautizado como Edificio Fontán, que acogerá el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El Incipit ocupará 2.271 metros cuadrados, lo que representa aproximadamente una quinta parte de la superficie útil del Edificio. Además, el Fontán acogerá tres entes vinculados con el Sistema Universitario de Galicia (SUG).

INVERSIONES PREVISTAS EN 2021

Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press han asegurado que la inversión prevista para acabar el Fontán en 2021 será de 3,7 millones. De esta cantidad, un total de 2,5 millones provienen de la Consellería de Cultura y los otros 1,2 millones, del CSIC.

La memoria de la Fundación Cidade da Cultura consigna 4,9 millones, pero las fuentes consultadas han explicado que esos 1,2 millones a mayores (que también pone el CSIC) ya se invirtieron en 2020, aunque constan en la memoria de 2021 por un ajuste contable de la subvención.

La memoria mantiene en 14,7 millones de euros el coste total de este último edificio, aunque incorpora otras cuestiones contables como un modificado de obra por 1,5 milones de euros. También recoge más de 800.000 euros para el equipamiento básico del Fontán y más de 120.000 euros para el Bosque de Galicia.

Como referencia, ya que los ajustes contables pueden suponer variaciones de las partidas, la Fundación Cidade da Cultura contempla en su memoria inversiones por debajo de los 10 millones de euros para el próximo ejercicio.

Junto al fin y equipamiento del Fontán, la propia Fundación Cidade da Cultura sitúa como otras inversiones "destacables" la mejora del entorno con la AP-9, el jardín vertical en la estructura vacía del 'Jardín del Teatro', así como la puesta en marcha de nuevos espacios de creación artística y un proyecto de "accesibilidad universal".

EVENTOS PEQUEÑOS, APUESTA 'ONLINE' Y XACOBEO

La memoria de la Fundación también recoge las líneas de actuación previstas para el año que viene en el macrocomplejo e incide en que en el ámbito de la promoción y de la comunicación las demandas vienen dederminadas por una situación sanitaria en la que persistirán las restricciones derivadas de la pandemia de la covid-19. Esta situación se traducirá en eventos de pequeño formato y los contenidos 'online'.

Otros elementos "condicionantes" para el próximo ejercicio a la hora de planificar, reconoce la Fundación, son la celebración del Xacobeo, en el que se espera "un papel importante" de la Cidade da Cultura; la reestructuración del Gobierno gallego, con un mayor número de actos relacionaos con las competencias de Educación e Universidade en el propio complejo, y la finalización del Edificio Fontán.

En este contexto, las novedades que se avanzan se traducen en un incremento de las partidas vinculadas a la creación y difusión de los contenidos audiovisuales y digitales, así como de retransmisiones en 'streaming', visitas virtuales, campañas de promoción 'online'; y, además, en la "implementación de mejoras urgentes" en la web y en las plataformas digitales que emplea la Cidade da Cultura.

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO A LO LARGO DEL AÑO QUE VIENE

En lo que respecta a los ejes de la programación cultural, se remarcan cinco objetivos: que el Gaiás sea motor económico para contribuir a la recuperación del sector cultural, muy afectado por la pandemia; creación de contenidos culturales y de nuevas vías de investigación y divulgación; creación de contenidos digitales; contribuciones al año Xacobeo, potenciar las colaboraciones y relaciones institucionales con entidades de relieve cultural; y el impulso en la relación con el público.

En estas líneas encajarían, remarca la memoria que acompaña a los presupuestos, las propuestas de Escenas do Cambio y Atardecer no Gaiás, las colaboraciones con el Centro Dramático Galego, así como proyectos de intervenciones de temática jacobea conectados con la Vía da Prata, o plantaciones en lo que podría configurar el 'Bosque do Camiño'.

Finalmente, la Fundación confirma que se prevé que, a lo largo del año 2021, se elabore un nuevo plan estratégico para la Cidade da Cultura que marque la hoja de ruta de los próximos años en sintonía con la nueva realidad edificatoria derivada del fin de las obras de intervención paisajística, urbanización y edificación.

Con él se buscará responder a los nuevos retos, "muchos de ellos condicionados", al menos a corto plazo, por la situación epidemiológica actual.