Lidl lanza su gama Deluxe para esta Navidad en más de 600 tiendas de toda España

La cadena de supermercados Lidl ha lanzado esta semana de cara a la Navidad su exitosa gama de productos Deluxe en sus más de 600 establecimientos repartidos por toda la geografía. Se trata de una exclusiva selección de más de 350 productos con los que la compañía alemana ha reforzado su apuesta por el producto de origen español.

En este sentido, más del 70% del surtido de su gama Deluxe procede de proveedores locales, lo que permite acercar la gastronomía premium a las mesas españolas a precios asequibles, además de impulsar las exportaciones de estos productos a los países donde la cadena de supermercados está presente.

Según ha explicado la directora de relaciones públicas de Lidl España, Arantxa Conde, es una nueva "apuesta y compromiso" por los proveedores nacionales en Navidad a precios asequibles, ya que oscilan desde los 0,99 euros a los 18,99 euros.

Además, Lidl ha apostado por los productos españoles para exportarlos a los países en los que está presente la cadena de supermercados. "Queremos ofrecer los mejores productos y darles el protagonismo que merecen no solo en España sino que apostamos por llevar estos productos a otros países", ha indicado.

De esta forma, en los últimos 10 años, Lidl ha exportado productos de la gama navideña Deluxe españoles a 30 países de Europa y en más de 1.000 tiendas por valor de 50 millones de euros. Así, se han llevado al resto del continente un total de 25 millones de tabletas de turrón, entre otros productos en la última década.

En España, los productos nacionales presentes en los lineales de sus supermercados suponen ya más del 70% del total de la oferta, ya que trabaja con más de 750 proveedores españoles. Así, el 55% del volumen de compra a proveedores nacionales es exportado a otros mercados europeos en los que opera la compañía.

Denominaciones de origen

Parte de los productos estrella de Lidl cuentan con los sellos Denominación de Origen (DO) e Indicación Geográfica Protegida (IGP).

La compañía trabaja con empresas como MCA Spain, especializada en Productos con Denominación de Origen, o Can Bech, una pequeña empresa familiar especializada en la producción de conservas de fruta y verdura. Por ejemplo, MCA Spain cuenta con más de 40 referencias en la gama Deluxe de Lidl como los espárragos con la DO Navarra o alcachofas. Pedro Ochoa, su representante, ha señalado que el principal valor de los productos con DO "ayuda a dinamizar el desarrollo de las zonas rurales".

Por su parte, Can Bech fabrica para Lidl el paté de Olivada, de Escalivada o el surtido de mini mermeladas para foie, quesos y pescados. Su gerente, Gerard Bech, sostiene que trabajar con esta marca les ha permitido "vender más de 4,6 millones de unidades de nuestros productos y mecanizar procesos que sin estos volúmenes hubiera sido complicado".