La creación joven se instala en el CCCC con el proyecto europeo 'BITE of Art'

A lo largo de estas semanas, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) muestra, en el espai D, las exposiciones 'Impulsos de libertad', de Maria Rosa Aránega, y 'Llindar', de Camil·la Lloris, como resultado de este programa.

Así, hasta el próximo 3 de diciembre, 'Impulsos de libertad' rescata y reactualiza una serie de imágenes que reflejan las formas de reacción, sublevación, resistencia, signos de victorias y derrotas en derechos sociales de diferentes tiempos y lugares de Europa. Todas ellas se centran en la reivindicación como un gesto sin fin a partir de un 'impulso de libertad'.

Según Maria Rosa Aránega, "activar este territorio de acciones implica recordar y sensibilizarse con cierto pasado de reivindicaciones que los poderes hegemónicos del presente querrían tener soterrado, invisibilizado. Como dijo George Didi Huberman: en las sublevaciones que han dado lugar a los progresos sociales que hoy disfrutamos, la memoria arde".

'Llindar', que se podrá ver del 5 al 13 de diciembre, propone un diálogo entorno a la palabra 'frontera' en la era globalizada. El proyecto de la creadora Camil·la Lloris es un retrato coral de las costas mediterráneas y el viaje migratorio de diferentes personas.

"A ambos lados de la frontera la tierra es idéntica; no cambian las olas, el cielo se mantiene inmutable, las costuras no se dibujan en las montañas. El umbral es el punto de confluencia entre el "nosotros" y "los otros", el punto donde se determinan los límites de los estados nación y la civilización occidental se separa de "la barbarie". Nombrar la diferencia se acontece símbolo de identidad: soy lo que no soy", explica la creadora.

'BITE of Art' es un programa de investigación en torno a la búsqueda de nuevas formas de relación de los museos con las audiencias jóvenes. En la línea de la convocatoria 'Cercles' del Consorci de Museus para proyectos de mediación cultural para jóvenes de entre 14 y 18 años, la propuesta de 'BITE of Art' apoya la creación artística joven ampliando la franja de edad hasta 35 años, lo que permite abordar esta investigación desde diferentes perspectivas, con proyectos que ellos mismos han desarrollado.

El director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, destaca, en un comunicado, "la importancia de reconocer la capacidad crítica de la creación joven y su implicación en las problemáticas actuales como parte activa de la sociedad, generadora de conocimiento y de conciencia social".

Asimismo, ha recordado que "desde el Consorci de Museus y el CCCC estamos trabajando en diferentes proyectos interinstitucionales e internacionales a través de programas como 'Cultura Resident' de residencias de creación, o el máster PERMEA de Mediación y Educación a través del Arte, a los que sumamos el proyecto europeo 'BITE of Art'".