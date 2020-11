La Inspección de Educación detecta "carencias importantes" en los centros educativos frente a la Covid-19

El primer Encuentro Virtual de la Inspección de Educación, que ha concluido este viernes, ha analizado la situación de los centros educativos ante la crisis sanitaria de la covid-19 y han certificado "carencias importantes" en infraestructuras y en la brecha socioeducativa.

En la Escuela COVID hay carencias de infraestructuras en los centros para que se puedan cumplir las normas sanitarias y protocolos, ha destacado la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en las conclusiones del encuentro.

Los inspectores han afirmado asimismo que por la pandemia se dan dos situaciones que pueden dificultar el desarrollo normalizado del proceso de aprendizaje: alumnado que no posee los medios telemáticos necesarios para la enseñanza no presencial, y alumnado que, por motivos médicos, se le ha prescrito la no asistencia al centro docente.

Las normativas de las respectivas comunidades recogen esta casuística como situación que debe ser supervisada por la Inspección Educativa.

Los expertos han considerado también que se debe primar la obligatoriedad de la escolarización en las etapas básicas ante el miedo subjetivo de los progenitores de los alumnos por las posibles consecuencias del contagio y han subrayado que "sin presencialidad no hay escuela ni nada que se le parezca".

Por otra parte, los inspectores han exigido al Ministerio de Educación que comience ya las negociaciones de la carrera profesional docente, contemplada en la disposición adicional séptima de la Lomloe.