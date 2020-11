Cuatro años de prisión para el exalcalde de un pueblo de Zamora por cobrar casi 15.000 euros en dietas sin justificación

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para cargo o empleo público a Marcelo Jurado Rodríguez, el exalcalde de Peleas de Abajo (Zamora), por el cobro de 14.559 euros de dietas sin haber justificado los gastos, entre los años 2007 y 2009, periodo en el que era alcalde de la localidad.

Así, se ha desestimado el recurso del antiguo edil, además de haberse ratificado los pronunciamientos que sobre él realizaron tanto un tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Zamora como posteriormente en apelación el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

El alto tribunal explica que no se discute que percibió esas cantidades, y que en el acuerdo de percepción de dietas constaba la obligación de justificarlos, lo que no hizo a pesar de ser requerido por los funcionarios y de las advertencias o reparos de la Secretaria municipal. Añade además que no existen documentos que demuestren que obedecían a actuaciones relacionadas con el cargo, y consta que la Secretaria municipal le advirtió de la necesidad de justificar.

El exalcalde, por lo tanto, deberá indemnizar al Ayuntamiento dicho municipio en la cantidad de 14.559,51 euros, incrementada con los intereses legales.

Por el contrario, el Supremo sí estima el recurso del segundo acusado en el caso, el concejal que como tesorero firmó las órdenes de pago de las dietas del alcalde, y a quien la Audiencia de Zamora y el TSJ castellanoleonés condenaron a tres años de cárcel y cinco años de inhabilitación como cooperador necesario de la malversación. Por ello, anula esa condena y le absuelve al entender que no quedó probado que supiera que los gastos no habían sido justificados.