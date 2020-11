Sin acuerdo entre Educación y sindicatos sobre los dos días no lectivos no disfrutados de la semana de noviembre

La Consejería de Educación y los sindicatos de Junta de Personal Docente no han llegado este viernes a un acuerdo sobre la ubicación de los dos días no lectivos no disfrutados de la semana de vacaciones escolares y tampoco sobre el reparto de los 860.000 euros de los fondos adicionales.