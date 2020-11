La Generalitat compra d'urgència material sanitari per 20,8 milions

El ple del Consell ha validat aquest divendres la contractació d'emergència de subministrament de material sanitari per 20,8 milions per a garantir la protecció dels professionals contra la pandèmia i disposar d'una reserva estratègica en cas que siga necessari.

Hi ha diversos expedients que ascendeixen a un import de 8.803.120 euros: 100.000 bussos impermeables, 28.923.000 guants de nitril, un milió de bates d'un sol ús no estèrils, 400.000 bates quirúrgiques impermeables no estèrils i 199.800 de solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció.

També s'inclouen dos milions de calces, altres dos milions de capells, 337.920 mascaretes FFP2, 79.800 solucions hidroalcohòliques per a asèpsia mans en gel i 60.480 de solució hidroalcohòlica per a asèpsia de mans per fricció.

Paral·lelament, altres expedients per procediment d'emergència ascendeixen a 7.668.778 euros: 1.950.000 mascaretes FFP2, 44.840.000 guants de nitril, deu milions de guants de vinil i cent mil caixes amb cent guants de vinil.

I es declaren d'emergència diversos expedients de contractació per 4.418.570 euros per a l'adquisició de quatre milions de mascaretes quirúrgiques i fins a 21.687.000 guants de nitril.