El Ayuntamiento de Marratxí reabrirá una veintena de parques infantiles a partir de este sábado

Según ha informado el Ayuntamiento de Marratxí este viernes en nota de prensa, el horario de apertura de los parques infantiles será desde las 07.00 hasta las 21.00 horas. Todos los espacios infantiles reabiertos se desinfectarán a diario por una empresa especializada.

El Consistorio ha recordado a todos los usuarios que a pesar de la reapertura de los parques, continuarán vigentes las limitaciones y las medidas de seguridad como el uso de mascarilla obligatorio para niños mayores de seis años, respetar el metro y medio de distancia y lavarse las manos de forma frecuente.

La decisión de reabrir los parques infantiles en Mallorca a partir de este sábado la avanzó el Govern el pasado martes, y lo argumentó a causa de la mejora producida de la situación epidemiológica y para favorecer el uso de espacios al aire libre y evitar los actividades en espacios cerrados.

Los parques infantiles estaban cerrados como medida de prevención frente a la COVID-19 desde medios de setiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Los parques infantiles que se abrirán este sábado se ubican en Pòrtol, sa Cabaneta, Es Figueral, Cas Capità, Es Pont d'Inca (3), sa Cabana (2), Nova Cabana, Cas Miot, Sant Marçal, Son Ramonell, Sa Vinya de Son Verí, Es Caülls, Es Pla de na Tesa, Can Sionet, Son Ametller, Can Carbonell, Can Garriga y Son David Nou. La lista completa de parques abiertos se puede consultar en la web