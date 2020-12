Por qué son falsos los rumores sobre chips en las vacunas del coronavirus, alteración de ADN y efectos secundarios

Las vacunas siempre han estado sometidas a múltiples bulos acerca de posibles efectos adversos o incluso teorías más disparadas, y la aún en desarrollo vacuna del coronavirus no es una excepción. Desde el implante de chips hasta terribles efectos secundarios, la vacuna contra el SARS-CoV2 se ha visto envuelta en diferentes historias falsas.

El equipo de verificación de hechos BBC Reality Check ha estudiado los principales bulos que se difunden acerca de la vacuna, y los ha desmontado.

El chip de Bill Gates

Uno de los más frecuentes es que, bajo los auspicios de Bill Gates, la vacuna contiene un chip que permitirá el rastreo de personas.

El origen de este bulo está en marzo, cuando Gates dijo en una entrevista que en un futuro "tendremos unos certificados digitales" que se usarían para mostrar quién se recuperó, quién se hizo la prueba y, finalmente, quién recibió la vacuna.

Se trata de una tecnología que podría almacenar los registros de vacunas de alguien en una tinta especial administrada al mismo tiempo que una inyección, pero no es un microchip. No permitiría rastrear a las personas y la información personal no se ingresaría en una base de datos.

La vacuna interfiere con el ADN

Otro de los bulos es que la vacuna interfiere en el ADN. Todo comenzó cuando Emerald Robinson, corresponsal en la Casa Blanca del medio Newsmax, favorable a Trump, compartió en Twitter que la vacuna de Pfizer "interfiere con tu ADN".

Esto es falso. Según los expertos contactados por la BBC, la vacuna contra el coronavirus no altera el ADN humano.

Uno de los mayores rasgos de la vacuna BNT162 (Pfizer y BioNTech) es que se basa en ARN.

"Inyectar ARN en una persona no hace nada con el ADN de una célula humana", dijo el profesor Jeffrey Almond, de la Universidad de Oxford. Por su parte, el portavoz de Pfizer, Andrew Widger, dijo que la vacuna de la compañía "no altera la secuencia del ADN de un cuerpo humano".

La vacuna de Pfizer utiliza tecnología de ARN mensajero o ARNm. Este producto contiene una pequeña secuencia genética creada en el laboratorio que enseña a la células del cuerpo humano a producir proteínas similares a las del Sars-CoV-2.

Entonces, el sistema inmunológico reconoce la amenaza y crea una respuesta que protege al cuerpo de futuras infecciones.

Efectos secundarios

También Emerald Robinson fue la fuente de otro bulo: el de los efectos secundarios de la vacuna. La periodista dijo que "el 75% de los voluntarios en el ensayo de la vacuna experimentaron efectos secundarios".

"Como todas las vacunas, esto puede causar efectos secundarios a corto plazo, que incluyen dolor en el lugar de la inyección, fiebre, dolores y molestias musculares, dolor de cabeza y fatiga", declara a la BBC Penny Ward, profesora de medicina farmacéutica en el King's College London.

Ward explicó que este tipo de efectos secundarios también los sienten una gran cantidad de personas que reciben la vacuna anual contra la gripe, que son leves, desaparecen después de unos días como máximo y pueden aliviarse con paracetamol o ibuprofeno.

Según la BBC, no está claro de dónde Robinson obtuvo el dato del 75%, pero es posible que se haya elegido selectivamente de la tasa de efectos secundarios leves informados en un grupo de edad en una fase anterior del estudio.