L'Audiència imposa 18 anys de presó al jove que va asfixiar un dels fundadors de Lambda a València

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual es condemna aquest jove per un delicte d'assassinat i un altre de robatori amb violència. Així mateix, es condemna un altre home a dos anys de presó per encobriment.

La sentència es produeix després que un jurat popular emetera veredicte de culpabilitat. Contempla l'atenuant de confessió tant per a l'assassinat com per al robatori, ja que el penat, que tenia 24 anys en el moment dels fets, va reconéixer la comissió del crim quan va ser detingut per la Policia i durant la celebració de la vista.

L'altre condemnat, de 21 anys, va conéixer el crim poc després que succeïra i va ajudar al principal condemnat a desfer-se dels efectes que havia robat de la casa.*

Els fets es remunten a les 21 hores del dia 3 de desembre del 2018 en una vivenda de València en la qual residia la víctima. El condemnat va acudir allí i ja coneixia el lloc perquè havia assistit en altres ocasions per a prostituir-se.

L'agressor i la víctima van mantindre relacions sexuals i, després d'açò, van discutir. En eixe moment, el jove va agafar un ganivet i li va fer dos corts en el pit al mort.**

A continuació, li va colpejar el cap amb un pot d'insecticida, la qual cosa li va deixar ferit i inconscient. Posteriorment, li va tapar la boca, li va lligar les mans en l'esquena i ho va asfixiar.*

Abans d'abandonar la vivenda, l'agressor es va portar un telèfon mòbil, una bicicleta elèctrica i un moneder amb targetes de crèdit de la vivenda. Després va quedar amb l'altre condemnat i tots dos van decidir desfer-se dels efectes robats per a evitar que els relacionaren amb el crim.*

Durant el juí, que va començar el passat 11 de novembre i es va celebrar mitjançant el procediment*de el*jurat popular, les defenses dels dos joves i l'acusació particular es van adherir a la qualificació i a la petició de penes formulats pel ministeri fiscal.