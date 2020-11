Montero se desentiende del fondo Covid para ayuntamientos sin ahorros a un mes de se queden sin cobrar en 2020

En la última semana, el Ministerio de Hacienda ha terminado de distribuir los 16.000 millones del Fondo Covid para las comunidades autónomas pero sigue sin dar respuesta al compromiso del Gobierno de crear un fondo similar, de menor cuantía, para los ayuntamientos que no tienen ahorros para afrontar gastos originados por la Covid. Son 3.000 millones que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha estado trabajado con Hacienda para que se plasmen en un decreto que, de momento, no tiene fecha de aprobación. Y ya solo queda diciembre para que los alcaldes cobren estos fondos en 2020, el año cero de la pandemia.

En los últimos meses, la FEMP ha propuesto y enmendado a Hacienda documentos para crear un fondo de 3.000 millones que se repartirán en función de la población de las ciudades que, por no tener ahorros en sus arcas municipales, no han podido beneficiarse de la lluvia de millones que ha supuesto la suspensión de la regla de gasto. Espera que incluya otro fondo de 400 millones, para socorrer a empresas de transporte municipal.

En una de sus últimas comunicaciones con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la FEMP incluso llegó a asegurar al Gobierno una mayoría al decreto para la creación del Fondo Covid municipal. Menos el PP -que reclama que sea de 5.000 millones, no de 3.000-, en su dirección, los representantes del PSOE, Unidas Podemos, JxCAT y Ciudadanos ha asegurado un voto afirmativo de sus diputados en el Congreso, al que se sumaría también el de ERC, sin representación en el órgano de dirección de la FEMP.

Sin embargo, Hacienda sigue sin dar respuesta. Se esperaba incluso un último contacto a finales de esta semana para hablar del decreto que los alcaldes esperaban ya para la semana que viene, pero no se produjo. Y fuentes del ministerio de Montero descartan casi prácticamente que el Consejo de Ministros vaya a aprobar este martes el fondo de 3.000 millones.

De hecho, en Hacienda se desentiende ahora del compromiso de aprobar dicho decreto, del que habló la propia Montero después de perder la votación en el Congreso del primer decreto que planteó para los ayuntamientos, con fondos vinculados a un préstamo previo al Estado. El Gobierno perdió aquella votación pero anunció la suspensión de las reglas fiscales que permitieron a los ayuntamientos gastar todos sus remanentes en 2020, tal y como venían reclamando.

Sin embargo, quedaba todavía el problema de los ayuntamientos en peor situación económica, aquellos sin ahorros con los que afrontar los gastos extra por la Covid y a los que Montero prometió un fondo específico. "Tendrán que contar con un fondo que les permita compensar esa caída de ingresos, que permita incorporar las ayudas al transporte y que permita actualizar las entregas a cuenta de los ayuntamientos como hicimos con las comunidades autónomas", dijo entonces.

Sin embargo, de momento ese fondo de 3.000 millones -lo que ofreció el Gobierno y ha aceptado la mayoría de la FEMP, que traslada al Congreso convalidaría un eventual decreto- no aparece. No está en el proyecto de Presupuestos y tampoco está previsto que se plasme en su versión final, porque esta semana no llegó a votarse la comisión de Presupuestos una enmienda auspiciada por la FEMP en ese sentido.

Desde esta institución se le resta importancia a este último hecho, con un razonamiento que da cuenta de la urgencia con la que casi 300 alcaldes esperan un fondo que de momento no tiene fecha de creación.

Según explican fuentes municipales, una enmienda a los Presupuestos hubiera previsto una partida de 3.000 millones en 2021, cuando la necesidad está, de momento, en 2020 y después ya se verá. Por eso, defienden que el Fondo Covid municipal se apruebe dentro de este año, al que solo le queda el mes de diciembre para terminar, sin que, de momento, se vislumbre un decreto de Hacienda.