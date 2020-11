El 40 por ciento de la hostelería segoviana reabre sus puertas y el resto lo irá haciendo "paulatinamente"

"A muchos hosteleros no les ha dado tiempo porque nos avisaron antes de ayer y hay locales y restaurantes grandes que necesitan una provisión y una previsión", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la patronal segoviana de la hostelería.

Castellanos estima que para el día 1 la hostelería en Segovia estará funcionando por encima del 70 por ciento y confía en que la próxima semana se levanten las restricciones en otras provincias de la Comunidad y es cuando los negocios podrán recibir clientes y turistas de otras provincias.

"Yo no me canso de pedir la comunicación con Madrid, que es lo que exigimos desde el primer día", ha aseverado el empresario hostelero, quien además ha señalado que "los autónomos y pequeños negocios están trabajando al cien por cien, pero los restaurantes están bajo mínimos, porque nadie se va a arriesgar a desescalar gente que no pueda pagar".

Castellanos ha recordado que el mes de octubre "fue malísimo por el tema de los ERTE", debido a que incorporaron a toda la plantilla "y apenas se pudo trabajar; fue una auténtica ruina".

Es por ello que ahora "la decisión es sacar a muy poquita gente de los ERTE, la mínima posible, y abrir las horas justas en las que se pueda facturar algo", ha afirmado Castellanos.

Las previsiones de cara a la Navidad, "si somos optimistas y conseguimos apertura de aforos, toque de queda a las 12 de la noche y los días claves a la 1, como parece que se está barajando, y luego conseguimos la movilidad con Madrid, tenemos muchas esperanzas de cara a este periodo, pero contando siempre con esos tres factores".

CIERRE PERIMETRAL

Pese a las lluvias que se han registrado en las primeras horas del día en la capital segoviana, los hosteleros segovianos afrontan este viernes la reapertura "con muchas ganas", aunque el cierre perimetral de la provincia "hace mucho daño", según ha señalado Javier Cañas, del restaurante El secreto de San Clemente.

Para Juan Antonio Prieto, propietario del bar-restaurante El Sitio, ubicado en la conocida popularmente como calle de los Bares, "abrir en estas condiciones es complicado debido a la ausencia del turismo; hay que agradecer a la gente de Segovia, que seguro que se va animar a visitarnos, pero es imposible mantener todo el entramado de la hostelería sólo con el público local".

Según Juan Francisco Martín Llorente, quien regenta el bar Shout!, otro de los longevos negocios de la calle de los Bares, se trata de una reapertura "con unas limitaciones muy gordas por el toque de queda y la organización de espacios y aforo".

Por su parte, Enrique de Pablos, del bar Bahía, situado en la Plaza Mayor de la ciudad, afronta la apertura con "mucha alegría, porque hay muchas ganas de trabajar", aunque reconoce "tener miedo e incertidumbre ante lo que pueda venir".