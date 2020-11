Tudanca asegura que son las cuentas de Mañueco e Igea y no de PP y Cs y suben gracias al Gobierno central

Tudanca se ha expresado así en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes, donde ha criticado la dificultad de poder hacer un análisis completo de los presupuestos porque en la "nueva era de la transparencia" de la Junta no disponen de ellos, lo que a su juicio demuestra la falta de voluntad de diálogo y ha incidido en que incluso UGT ha criticado que sea la primera vez que no los ha recibido antes de enterarse por los medios de comunicación en lo que considera un ejercicio de "propaganda".

Así, ha asegurado que no se va a creer nada de la Junta "hasta verlo" porque "una cosa son las palabras y otra cosa los hechos" y ha insistido en que se demuestra que no quieren diálogo y consenso ni cuentan con nadie a la hora de establecer medidas, ni con el Diálogo Social, los empleados públicos, los sanitarios o los partidos.

"No dialogan ni siquiera con los partidos del gobierno, no son los de PP y Cs, sino de Mañueco e Igea", ha afirmado el líder socialista, quien considera que estas cuentas son una "herramienta para su supervivencia", para "dos personas que dependen la una de la otra para no ahogarse y tener futuro político".

Tudanca ha reclamado que "pidan perdón y den las gracias", como deberían haber hecho en su presentación este jueves, porque los presupuestos son posibles "únicamente gracias a la política del Gobierno porque tanto el Ejecutivo central como Europa han "cambiado" las políticas que "tanto daño" hicieron en la anterior crisis.

POLÍTICA "EXPANSIVA"

"Gracias a que la política de recortes se ha convertido en política expansiva y presupuestaria por el Gobierno, que no les gusta, y además permite contar con recursos para políticas sociales", ha agregado el portavoz socialista, quien ha señalado que si hubieran seguido al frente del Gobierno Mariano Rajoy y el PP habría ocurrido como ya pasó, que se tendrían que recortar del presupuesto 800 millones porque "apretaron, ahogaron, quitaron dinero y obligaron a hacer recortes y recortes, que era la política".

Frente a ello, ha apuntado que el presupuesto de la Comunidad crece en 1.715 millones, un incremento que se debe al dinero que llega del Gobierno de España, ya que de lo contrario las cuentas serían las mismas de 2018 y no se podrían afrontar los actuales "retos", ya que el Ejecutivo ha aportado 1.672 millones de euros más a Castilla y León, que ha concretado en 911 millones de entregas a cuenta, 127 en transferencias finalistas, con más dinero para compra de libros y Dependencia y 634 millones por flexibilizar el objetivo de déficit.

"Es la cruda realidad", ha añadido Luis Tudanca, quien ha añadido que si a esto se suman 924 millones de la PAC, "gracias a una negociación impecable" del ministro Luis Planas, "todo lo que hay en los presupuestos es gracias al Gobierno de España".

Además, ha acusado de "mentir" al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, por decir cuando se presentaron los presupuestos que las entregas a cuenta disminuían y ha calificado de "hipócritas y cínicos" a los parlamentarios nacionales de PP y Cs por Castilla y León por votar en contra de los presupuestos del Estado.

"Mañueco e Igea siguen la misma táctica, con una mano insultan, critican, dudan de la legitimidad, y con la otra piden, piden, piden y ponen a punto la chequera para recibir fondos como nunca en la historia, escriben cartas de una línea criticando y mandan el número de cuenta para que ingresen dinero para seguir haciendo publicidad y propaganda", ha aseverado Luis Tudanca, quien cree que "lo lógico" es que votaran a favor o que devolvieran el dinero.

Asimismo, ha censurado que el presidente y el vicepresidente de la Junta se hayan vuelto "socialistas y bolivarianos" diciendo que han puesto en marcha un "escudo social", como dijo el Gobierno central, cuando el Ejecutivo central incrementa entre tres y cinco veces más los presupuestos en Educación, Sanidad y Servicios Sociales que la Junta.

DEUDA

De esta forma, Luis Tudanca cree que los presupuestos son "insuficientes" porque lo que tienen es dinero del Gobierno y la "tercera consejería" es la deuda, con más de 1.400 millones, "más que todas políticas sociales de la Junta".

El portavoz del Grupo Socialista ha reiterado que con estos presupuestos se "limitan" a gestionar lo que llega de otros y "abrir y cerrar edificios públicos" pero no se cambia el modelo productivo, no hay política de empleo o un modelo de lucha contra la despoblación, además de que no hay "ni una sola ayuda" para los sectores que están pasándolo mal, ni para mejorar condiciones sanitarios, no se sabe qué pasa con el plan de inversiones sociales prioritarias o se carece de un plan para reducir las listas de espera.

"El autodenominado revolucionario presupuesto es el mismo del PP de 30 años", ha dicho Tudanca, quien cree que no lo pueden apoyar porque "consolidan el modelo fracasado del PP".

A este respecto, ha aclarado que el PSOE ha elegido estar "al lado de la gente", frente a lo que hacen PP y Cs, y estarán con hosteleros, con la cultura, la gente de los pueblos y los ayuntamientos, que están "poniendo recursos propios".

Tudanca ha asegurado que han sido una oposición responsable como en ninguna otra comunidad, durante seis meses han mostrado su apoyo "leal", igual que los agentes sociales, y han "dilapidado" el acuerdo que no van a poder cumplir porque algunas cosas "están ya incumplidas" como la brecha digital, las tasas universitarias, reapertura de los centros sanitarios, etcétera, pero además "hacen trucos trileros" y "ahora que les conviene" utilizan para calcular la inversión en Sanidad respecto al PIB el INE, ya que con sus datos sería el 6,71 por ciento y no el 7,5.