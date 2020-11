Ana Rosa Quintana critica la actitud de Asraf con Isa Pantoja: "Está asomando la patita y no me gusta"

La relación de Asraf Beno e Isa Pantoja está siendo puesta a prueba en el programa La casa fuerte. La joven pareja ha protagonizado varias disputas en la intimidad de su habitación cuando el resto de compañeros dormía.

En la última discusión, el modelo advertía a su prometida de que no lo dejara en evidencia delante de los demás concursantes. "A mí no me mandes callar delante de nadie. No me vuelvas a corregir delante de nadie. Estás pasando los límites, ¿eh?", le comentó Asraf a la hija de Isabel Pantoja.

La presentadora Ana Rosa Quintana se ha escandalizado al escuchar el tono del concursante con su pareja. "Es muy peligroso lo que esta haciendo este chico", ha comentado molesta la comunicadora de Telecinco.

La conductora del magazine matutino le ha dicho a sus compañeros que ella ya vaticinó este tipo de actitud en el modelo cuando vio la primera discusión que Isa y Asraf protagonizaron en La casa fuerte. "Está asomando la patita y no me gusta la patita, esto empieza a ser ya...", ha añadido la presentadora insinuando que la actitud del modelo fue algo agresiva.

Quintana ha explicado que Isa Pantoja tiene mucho que barajar cuando salga del reality, debido al enfrentamiento entre su madre y su hermano Kiko Rivera. "Además de con su familia, tiene que reflexionar sobre el futuro con este chico", le ha aconsejado la periodista a Isa Pantoja antes de que dé el sí quiero a Asraf.