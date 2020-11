Turisme.- Air Nostrum reforça els vols a Balears per al pont de desembre

En l'operació interbalear s'augmenten les connexions entre Eivissa i Palma amb cinc nous vols en cada sentit: el divendres 4 de desembre passa de cinc a set freqüències, el dissabte 5 de tres a quatre i el dimarts 8 de quatre a sis.

Dins de la ruta que connecta Menorca amb Palma se sumen dos freqüències: una el divendres 4, que passa a tindre cinc, i una altra el dimarts 8 també amb cinc, anuncia la franquiciada d'Iberia en un comunicat.

En els vols que uneixen la península amb les illes destaca l'augment d'operació amb València. Durant el pont de desembre, la ruta cap a Palma es reforça amb tres freqüències addicionals.

Paral·lelament, en una programació específica per a aquests dies de pont, es reprèn l'operació amb Eivissa, amb vols el divendres 4, dissabte 5, dilluns 7 i dimarts 8, i amb Menorca el divendres 4 i el dimarts 8. Alacant té programades freqüències especials amb Eivissa el dissabte 5 i el diumenge 6.

I Lleida, per la seua banda, manté les freqüències del divendres 4 cap a Palma, mentre que la programada inicialment per al diumenge 6 es trasllada al dimarts 8 per a un major aprofitament del pont en tots dos sentits.