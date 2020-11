Las obras de la segunda fase del Canal de Navarra generarán 3.160 puestos de trabajo, un 84% en la Comunidad foral

Así lo ha dado a conocer el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, en una comisión parlamentaria, a petición propia, para explicar el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra, que "permitirá garantizar las necesidades de agua para consumo humano, de riego e industrial de la Ribera, avanzar en el desarrollo económico de la zona, así como mitigar los efectos del cambio climático".

"Las localidades de la Ribera piden agua del Canal de Navarra y tienen derecho a tener agua de calidad", ha reivindicado Ciriza, quien ha defendido la solución finalmente adoptada para esta segunda fase, la ejecución de dos tuberías construidas simultáneamente.

En su intervención, Bernardo Ciriza ha puesto en valor "la existencia de un efecto multiplicador de la inversión en una infraestructura como el Canal de Navarra sobre el resto de la economía". De este modo, según ha expuesto, "por cada millón de euros invertidos en infraestructuras, se generan 14,4 puestos de trabajo". "Además, por cada euro generado de VAB directo se crean 2,03 euros en efectos indirectos e inducidos", ha remarcado.

En lo que respecta al empleo, las obras de la segunda fase permitirán crear 3.160 puestos de trabajo a tiempo completo, de los que en torno a 2.668 se producirían en Navarra, es decir, el 84% del total. En relación al VAB (Valor Añadido Bruto), se generarían 217 millones de euros, de los que el 86% se produciría dentro de Navarra, el equivalente a 187,5 millones de euros.

El impacto total de la inversión en la Comunidad Foral equivale al 1,1% del PIB de Navarra en 2018, mientras que los empleos generados suponen el 1% del total de ocupados a tiempo completo, ha señalado el consejero.

Ciriza ha detallado que la segunda fase del Canal de Navarra conlleva la construcción de una infraestructura de transporte de unos 70 kilómetros de longitud, que permitirá el abastecimiento de agua de boca de calidad a más de 70.000 habitantes de la Ribera. Asimismo, este proyecto de la segunda fase posibilitará la puesta en riego de hasta 21.522 hectáreas.

Según ha indicado, se trata de un proyecto "estratégico", tal y como se recoge en las bases del Plan Reactivar Navarra, 2020-2023 así como en la Estrategia de Especialización Inteligente de la Ribera, para "poder avanzar en el desarrollo territorial sostenible de la comunidad, en el desarrollo económico de la Ribera así como para mitigar los posibles efectos del cambio climático".

En relación a este último aspecto, ha citado las situaciones de riesgo que predicen los modelos climáticos. En este sentido, se han estudiado para la zona de la 2ª fase del Canal de Navarra cuatro proyecciones regionalizadas en dos escenarios temporales a medio y largo plazo (2020-2060 y 2061-2100). Según el escenario más favorable, se espera que las precipitaciones desciendan un 3,6% para 2060 y un 5,8% para 2100. Si se considera el escenario más desfavorable, el descenso sería de hasta un 5% para 2060 y de un 10% para 2100.

NA+ PIDE "UNA ESTRATEGIA CLARA"

En el turno de los grupos parlamentarios, Miguel Bujanda, de Navarra Suma, ha considerado que el Gobierno foral "ha venido a vender más a sus socios las bondades del proyecto que a definir una estrategia clara de cómo va a ser". "La decisión de la alternativa nos gusta, pero esperamos la definición de plazos, trabajos y presupuesto. Hay que empezar a poner números a esa partitura, usted está siendo valiente, pero aquí no hay nada. La indefinición pone en peligro los fondos europeos", ha sostenido.

Por parte del PSN, Jorge Aguirre ha considerado "un motivo de alegría y celebración" el impulso de esta segunda fase del Canal de Navarra, "una obra que genera cohesión territorial y riqueza". Ha manifestado que la paralización de esta segunda fase "tiene dos responsables, el PP y UPN" y ha destacado que, en cambio, con dos gobiernos socialistas "se ha logrado el desbloqueo después de tantos años". "Las grandes infraestructuras avanzan por mucho que Navarra Suma agite el miedo", ha aseverado.

En representación de Geroa Bai, Pablo Azcona ha manifestado que "lo que se hizo la legislatura anterior tiene bastante peso en las decisiones que ahora estamos tomando, incluso en la modulación y el cambio de criterio que Navarra Suma está teniendo respecto a esta obra". Y ha afirmado que "si la solución que plantea el Gobierno es menor en afección medioambiental, es mejor económica y financieramente y responde a las necesidades reales que existen en la Ribera la vamos a apoyar y para esto es fundamental obtener los compromisos de otras administraciones que son obligados".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha preguntado al consejero "si la decisión" sobre la alternativa para la segunda fase "fue adoptada por unanimidad" y ha considerado que "la Ribera no necesita agua para riego en estos momentos". Además, según ha expuesto, "las necesidades de agua de boca e industriales están tasadas en 20 hectómetros cúbicos y para eso no hace falta la tubería que pretenden diseñar". "Las dos tuberías son un auténtico despilfarro económico en este momento", ha señalado Araiz, quien ha criticado que hasta el momento "no sabemos cómo se va a financiar".

Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, también ha señalado que no hubiera elegido la opción de las dos tuberías al mismo tiempo y se ha mostrado "preocupada" por "todo lo ambiental" y por la financiación. "¿A qué precio van a tener que comprar los agricultores el agua?; ¿Cuánto nos va a costar esa gestión a los navarros?", se ha preguntado la representante de I-E.

En su turno de réplica, el consejero ha dicho a los grupos parlamentarios que "de presupuestos y plazos ya hablaremos" y que "lo estamos trabajando todo". "En cuanto tengamos algo más concreto que decir, vendremos aquí", ha asegurado.