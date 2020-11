El PP asegura que son cuentas "sensatas" y ofrece mejorar y lamenta que el PSOE prefiera estar tras una pancarta

Asimismo, ha advertido a la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Por Ávila que está dispuesto a buscar mejoras de las cuentas en lo que se refiere a las provincias a las que representa, siempre y cuando no perjudiquen a otras.

De la Hoz se ha expresado así en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, donde ha incidido en la entrada del proyecto presupuestario en el Parlamento este viernes para su aprobación a la "mayor brevedad posible", que intentarán que sea a principios de febrero.

De la Hoz ha asegurado que los presupuestos son "absolutamente sensatos" en un momento en que la sociedad está pidiendo "sensatez y responsabilidad, también madurez", para afrontar uno de los momentos más complicados de la historia de la Comunidad frente a la cual considera que quienes ostentan responsabilidades públicas deben dar respuesta desde la "serenidad", el "entendimiento" y el "diálogo".

El portavoz 'popular' cree las cuentas presentadas dan una respuesta de manera "serena y responsable" a estas necesidades con una cifra récord "histórica", un incremento del 13 por ciento sobre los últimos presupuestos, y están "volcados" en la lucha contra la pandemia, "lógicamente", pero sin olvidar e apoyo a quienes peor lo están pasando y los sectores que más sufren la COVID o la recuperación económica.

En este marco, ha afirmado que siguen teniendo "mano tendida" en la tramitación parlamentaria a todos los partidos de la oposición pero ha lamentado que el PSOE prefiera estar "detrás de la pancarta" a sentarse a pactar unos "buenos presupuestos" para la Comunidad.

Además, ha calificado de "desfachatez" y algo "extraordinariamente lamentable" que el PSOE incluso antes de que se aprobaran en el Consejo de Gobierno ofreciera una rueda de prensa par decir que eran "malos". Por ello, ha pedido que deje de "dedicar su tiempo a buscar la pancarta" y asuma la "responsabilidad de un partido importante en Castilla y León, que sigue necesitando de todos" para intentar mejorar los presupuestos "desde el diálogo, la moderación y la serenidad que hasta ahora no ha demostrado".

MEJORAS SIN PERJUDICAR A OTROS

Por otro lado, ha advertido a UPL y Por Ávila de que, aunque están muy dispuestos a negociar los presupuestos para las provincias leonesa y abulense, "en ningún caso" aceptarán que mejoras en estos territorios impliquen perjudicar a ningún otro. "No somos el gobierno socialista de Sánchez, no vamos a pactar beneficio para un territorio y perjudicar a otro", ha agregado en referencia los pactos del Ejecutivo central para sacar adelante los presupuestos.

En cuanto a algunos aspectos del proyecto presupuestario para Castilla y León, De la Hoz ha incidido en que además de apoyar a los sectores más castigados por la pandemia y la recuperación, a todo ello se añade la modernización de la Administración y de la economía, por eso se apoyan nuevos sectores económicos y la I+D+i, pero además son "extraordinariamente sociales", ya que dedican a esta materia más del 80 por ciento de los fondos.

Además, ha apuntado que se alcanza un récord en Sanidad, área que más sube, con más de un 20 por ciento de incremento, de manera que supera el compromiso establecido en el pacto por la recuperación de destinar más del 7 por ciento del PIB de la Comunidad, al llegar al 7,5. Además, ha añadido, crecen las partidas destinadas a Educación y Servicios Sociales.

Raúl de la Hoz ha insistido en que se da cumplimiento al pacto de gobierno de PP y Cs y también al pacto por el futuro y recuperación suscrito en junio, en el que ha afirmado que el PSOE no tiene "ningún interés", se ha bajado de mesa de diálogo y "ha dicho adiós a cualquier posibilidad entendimiento con el Gobierno".

Así, además de la "mala noticia" que considera para los socialistas que no se suban los impuestos como en los Presupuestos Generales del Estado, el portavoz del Grupo Popular ha añadido otra "mala noticia" y es que suben las inversiones, de manera que frente al "increíble" descenso del 15 por ciento del capítulo 6 a nivel estatal hay un incremento del 9 por ciento en Castilla y León y sube en todas las provincias.

"Nosotros no perjudicamos a unas provincias para beneficiar a otras como el Gobierno con las comunidades autónomas", ha aseverado Raúl de la Hoz, quien además ha afirmado que "no estaría mal" si no fuera porque "simultáneamente al decrecimiento" Cataluña crece un 75 por ciento en inversiones.