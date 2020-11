Beatriz Luengo, que podría estar embarazada, denuncia las críticas que ha recibido en redes por su barriga

El pasado domingo, Beatriz Luengo deslumbró en la versión estadounidense de Tu cara me suena imitando a Lady Gaga con Poker Face. La cantante recibió múltiples halagos y aplausos, sin embargo, al ver sus redes sociales leyó todo tipo de mensajes que hacían referencia a su barriga.

Así lo denunció públicamente en su Instagram este jueves, publicando una foto de su actuación con la que agradecía todos las buenas palabras y el cariño que había recibido, tanto de los fans como de los medios.

Pero, al margen de todo lo positivo, quiso destacar lo negativo para mostrar lo que, opina, le pasa a cualquier mujer. "Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro, por un lado, personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y, por otro, este tipo de comentarios de 'qué gorda', 'qué horror de barriga', '¿no le da vergüenza ponerse ese body?' o 'No sé cómo se atreve a ponerse así'".

"Yo me quedo perpleja, porque si bien uno se acostumbra a la opinión, nunca me había imaginado que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo, sea como sea y atraviese el momento que atraviese", comentó indignada.

"¿En qué mundo vivimos? Pensé que caminábamos hacia la libertad de ser, pensé que cada vez éramos más abiertos a romper con los cánones", reflexionó. "Pensé que todo lo que estábamos viviendo nos haría mejores".

Beatriz luengo podría estar embarazada de su segundo hijo

Al parecer, como bien indicaron los comentarios positivos que recibió, la compositora, que acaba de recibir un Grammy Latino a Mejor Álbum Pop Vocal por Pausa, el último disco de Ricky Martin, está esperando a su segundo hijo.

Así lo confirmó en exclusiva Mujer Hoy tras los rumores que se ocasionaron con su actuación en Tu cara me suena US. Según la información de fuentes cercanas a la artista y a su pareja, Yotuel Romero, la protagonista de Un paso adelante lleva ya cinco meses embarazada.

Aun así, Beatriz Luengo prefiere ser cauta antes de confirmar la noticia por sus experiencias pasadas, pero la pareja está entusiasmada con el momento en el que viven, ya que su premio Grammy ha venido con un niño bajo el brazo.