Turismo.-Muñoz pide incluir a vecinos en los planes y unir ciudades para la promoción, con apoyo de Barcelona

Muñoz ha intervenido este viernes en la mesa de debate 'Smart cities or how to become international tourism benchmarks', en el marco del Tourism Innovation Summit 2020 (TIS), que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). El encuentro también ha contado con la participación del presidente de Turismo de Barcelona, Eduard Torres, y de la concejal de Turismo de Madrid, Almudena Maíllo.

De este modo, Muñoz pide articular una estrategia conjunta, algo que ya han trasladado a la ministra de Turismo, Reyes Maroto, en el marco de este congreso, así como aboga porque los fondos lleguen "de modo más directo", sin tantos "filtros". El planteamiento de una estrategia con otras ciudades más allá de intereses políticos, "ya que en el turismo nos jugamos mucho como para estar dándonos patadas", ha contado con el apoyo del presidente de Turismo de Barcelona, quien ha dejado claro además que es "el momento de las ciudades" y apuesta por realizar esa propuesta conjunta de unión e ir con ella a la Administración central.

De otro lado, Muñoz incide en la necesidad de que el diseño y desarrollo de los planes turísticos cuenten con "sillas nuevas para abordarlos", dirigidas especialmente a los vecinos. Se trata, según ha dicho, que esos "conatos" de recelo que se estaban produciendo antes de la pandemia provocada por el coronavirus no vuelvan a surgir, aunque insiste en que la situación de Sevilla no es comparable en este sentido a la que existía en otras ciudades, como Barcelona.

Dejando a un lado la situación de los pisos turísticos y la presión sobre los alquileres, según ha dicho, en Sevilla sólo se han producido "conatos por esnobismo o por aprovechamiento político de alguna fuerza política más allá de que existiera un problema real". Sí manifiesta que la ciudad cuenta con "un problema" en cuanto a la concentración de los turistas en determinadas zonas, poniendo como ejemplo las "molestias" que se ocasiona a vecinos del barrio de Santa Cruz, en pleno casco histórico de la capital.

En este contexto, apuesta por utilizar la innovación y la tecnología para descongestionar colas en monumentos o recomendar visitas a otras zonas, "ayudando a paliar posibles conflictos". "Sevilla es una ciudad con un patrimonio muy extenso, con zonas que van más allá del centro, como Triana o Macarena, que permite articular una estrategia de crecimiento a esos otros espacios, además de descongestionar esa concentración en puntos clave. Estoy seguro de que la tecnología nos da soluciones hoy día para hacerlo", sentencia, añadiendo que la tecnología ha de ponerse al servicio del objetivo que tiene una ciudad a la hora de crecer turísticamente.

Tras instar a hablar de sostenibilidad sólo cuando se cumplen los parámetros para ello, al entender que existe una sobreexplotación del término, Muñoz considera que Sevilla tiene oportunidades aún de crecimiento, "pero hay que tener en cuenta en algún momento cuál es la capacidad de carga de una ciudad para el turismo, para que la experiencia en la ciudad siga siendo única e irrepetible sin elementos negativos".

Por último, el responsable municipal ha destacado la importancia de este congreso, que entiende que marca un punto de inflexión tanto a nivel nacional como internacional en relación a las condiciones en las que se ha desarrollado, con un refuerzo de seguridad y en plena pandemia para ofrecer confianza al sector.