Ciudadanos dice que la enmienda a totalidad del PP "tiene más de enjuague estético" que "de verdadera utilidad"

Ante esta situación, Salazar ha lamentado que "parece que priman más los eslóganes o los hastag" que las necesidades de los extremeños, tras lo que ha considerado que las enmiendas a la totalidad a los presupuestos "nada o poco nos van a ayudar en el contexto en el que vivimos" tras lo que ha dirigido el presidente del PP, José Antonio Monago, para señalar que "usted sabe que no va a salir" esta iniciativa.

De esta forma se ha pronunciado David Salazar en el pleno de la Asamblea de Extremadura en el que este viernes se debate la enmienda a la totalidad que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2021, en la que postura su devolución a la Junta de Extremadura.

En su intervención, Salazar también se ha dirigido a los miembros del Grupo Socialista para instarles a que "es el momento de dejar pasar el rodillo, de escuchar y dialogar lo que haga falta" y ha señalado que son los socialistas los que "tienen que dar el primer paso".

Y es que, para el portavoz de Cs, los presupuestos para 2021 "deberían responder a la pregunta de qué es lo que queremos entre todos que sea Extremadura, más aún durante este año", y estas cuentas "deben servir como base para reactivar nuestra economía lo antes posible".

Unos presupuestos que "no deben ser continuistas", ya que la situación actual "no tienen nada que ver con la de años anteriores", ha defendido Salazar, quien ha considerado que estos presupuestos "no son los que merecen" colectivos como los sanitarios, las fuerzas de seguridad, los docentes, los hosteleros o los autónomos, y todos los afectados por la Covid-19.

"La situación es realmente complicada en Extremadura, pero nos haríamos trampas si lo culpamos todo a la Covid-19", ha considerado Salazar, quien ha lamentado que Extremadura es "una región fallida" con las "manos atadas" ya que el presupuestos tiene "casi todas las partidas comprometidas".

Ante esta situación, Salazar ha considerado que los fondos europeos que van a llegar "son una oportunidad para Extremadura", para lo cual "hay que preparar el terreno", tras lo que ha considerado que Extremadura "necesita un plan a largo plazo, que esté por encima de legislatura y de partidos políticos", para lo cual es necesario contar con todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura.

En este punto, el portavoz de Ciudadanos ha considerado que PSOE y PP "nos han fallado", ya que a su juicio, "es inaceptable que no haya diálogo entre los dos partidos mayoritarios de la Cámara, y mucho menos en una situación tan crítica" como la actual.

"No han estado a la altura de los ciudadanos, y no han sido capaces de aparcar sus diferencias", ha lamentado Salazar, quien ha concluido que "al final los perjudicados son los extremeños", ante lo cual, "es el momento de dejar atrás lo que nos separa, poner lo que nos une, y sentarnos".