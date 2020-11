¡Ofertón! Amazon rebaja una barra de sonido de LG para que te ahorres 110 euros en su compra

No hay plan de sofá, peli y manta que no mejore con un buen equipo de sonido que nos ayude a sumergirnos a la acción y la trama del título que hemos escogido. A la hora de limpiar, también son muchos los que dan el do de pecho mientras pasan el aspirador (sí, ese de Dyson que han conseguido con 400 euros de ahorro). Y es que la música es, en muchas ocasiones la única capaz de darnos la motivación extra que necesitamos para llevar a cabo estas tareas del hogar. Gracias a ella, hasta planchar que es una de las más odiadas se hace más amena. Sin embargo, hay quienes simplemente quieren contar con un buen equipo para disfrutar de sus playlist favoritas y, para ellos, ni los auriculares inalámbricos ni los altavoces bluetooth son suficientes. Las barras de sonido son la alternativa perfecta.

Claro que, no debemos conformarnos con cualquier barra: hay que estudiar sus prestaciones, como una fidelidad de sonido y una potencia adecuada para la estancia; el hecho de que incorpore tecnología bluetooth, para evitar llenar el salón de casa de cables; y diseños elegantes que no rompan la decoración de nuestro hogar. Y tampoco debemos dejar atrás el precio final, pero, gracias a Black Friday de Amazon, es fácil dar con grandes modelos con rebajas muy (pero que muy) interesantes. ¿Qué te parece esta de LG con la que te puedes ahorrar 110 euros? ¡Es uno de los ofertones del Viernes Negro del gigante de las compras online!

Este sistema alcanza los 420W. Amazon

¿Qué me ofrece?

Una de las principales características de este sistema es que ofrece 420W lo que nos permite disfrutar de una inmersión total en la película o en la playlist que escuchemos. El subwofeer inalámbrico cuenta con 220W para obtener una experiencia total de sonido con tecnología DTS Virtual: X. Además, se conecta mediante bluetooth con otros dispositivos, con lo que acceder a todos los contenidos de sonido es muy sencillo. También incorpora radio FM.

